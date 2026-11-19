Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar de Cantabria (CEC) ha presentado este jueves una herramienta digital para "volver a poner la conversación en el centro de las relaciones humanas" en vez de incidir en "los peligros de las nuevas tecnologías".

Se llama 'Conversaciones digitales en familia' y su fin es ayudar a las familias, el profesorado, los profesionales sanitarios y las entidades sociales que acompañan a la infancia y la adolescencia a afrontar "de forma responsable los retos que plantea el uso de la tecnología y las pantallas en la vida cotidiana".

Y hacerlo a través "un uso equilibrado, crítico y responsable de las herramientas digitales".

La iniciativa ha sido impulsada por el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y la ha diseñado el laboratorio de investigación The CulturePlex de la Western University de Canadá, dirigido por el profesor Juan Luis Suárez.

En la presentación de esta nueva herramienta, que ha contado con representantes del CEC, asociaciones de padres y de CEDRO, se ha subrayado que "las tecnologías ofrecen grandes oportunidades, pero también plantean desafíos que afectan a las familias, a los centros educativos y al conjunto de la sociedad".

Se ha incidido en que "el uso intensivo de dispositivos y plataformas digitales está transformando nuestras relaciones personales, nuestros hábitos y la forma en que compartimos el tiempo en familia", por lo que es necesario "promover espacios de diálogo" que permitan las familias reflexionar conjuntamente "sobre el papel que la tecnología debe ocupar en sus vidas".

Desde el CEC se ha anunciado que se está "en conversaciones" con la Consejería de Educación para que haga llegar a los centros de la región este nuevo recurso.

Asimismo se está presentando a asociaciones de profesionales sanitarios,entidades sociales relacionadas con la infancia y la adolescencia y sindicatos de profesores para que puedan conocerla este recurso educativo.

Toda la información y los materiales sobre 'Conversaciones digitales en familia', están ya disponibles en la página web https://conversacionesdigitales.org.