El Consejo de la Juventud de España recibirá 1,1 millones para fortalecer los valores democráticos entre los jóvenes

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado que el Consejo de la Juventud de España (CJE) recibirá 1,1 millones de euros del Ministerio de Política Territorial para realizar durante este 2025 y en 2026 actividades que fortalezcan los valores democráticos de la juventud en el marco de la iniciativa 'España en Libertad. 50 años' del Gobierno de España.

Así lo ha avanzado este sábado en su intervención en la inauguración de la Asamblea Ejecutiva Ordinaria del CJE, que se celebra este sábado y domingo en Santander, en la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Ha detallado que el Ministerio de Política Territorial y el CJE han firmado este viernes ese convenio "tan importante" que permitirá "profundizar en los valores democráticos de la juventud y en la participación real de los jóvenes". "Desde el Gobierno de España queremos trabajar junto a vosotros", ha ensalzado.

El representante del Estado en la comunidad ha destacado la importancia del asociacionismo juvenil para "reivindicar con más fuerza y más potencia las necesidades de los jóvenes en todos los ámbitos" y trasladar las "preocupaciones" del colectivo como el empleo, la vivienda, la educación, la salud mental o la emergencia climática.

Asuntos de los que el CJE va a debatir durante estos dos días en Santander y que también "preocupan y ocupan al Gobierno de España", ha afirmado Casares, que ha destacado el trabajo realizado desde 2018 para impulsar "políticas que permitan el real desarrollo de la juventud en este país".

De este modo, se ha referido a medidas en materia de empleo, como la reforma laboral, pero principalmente a las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el Gobierno ha elevado de los 735 a los 1.185 euros, un 60% de incremento y que benefician especialmente a las mujeres y a los jóvenes.

También ha destacado medidas en materia de vivienda, como el Bono Alquiler Joven de 250 euros al mes y las "importantes" iniciativas "más estructurales" del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incluye ayudas de hasta 30.000 euros para alquiler con opción a compra de vivienda protegida, ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios rurales o un seguro de impago de alquiler para jóvenes.

Asimismo, ha señalado que desde 2022 está en marcha el Bono Cultural Joven, una ayuda directa de 400 euros para quienes cumplen 18 años, y que en estos momentos mantiene abierta la convocatoria para quienes que nacieron en 2007.

"En Cantabria solo en este año ya son más de 3.600 jóvenes los que se han beneficiado de este bono", ha dicho y ha recordado que aún se puede solicitar hasta el 31 de octubre.

En nota de prensa, la Delegación del Gobierno ha informado que en la apertura de esta cita también han intervenido la presidenta del Consejo, Andrea Henry, que ha agradecido la cesión del espacio para "poder debatir y trabajar durante todo el fin de semana" sobre asuntos como "la crisis climática, el empleo, la vivienda o la participación política", y ha destacado la "buena noticia" del convenio con el Gobierno de España.

La directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Gobierno de Cantabria, Blanca Fernández; la concejala de Cultura, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, y el presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria, David San Juan, también han participado en la inauguración de la Asamblea Ejecutiva Ordinaria del CJE.