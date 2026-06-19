El Consejo Social de UC entrega sus premios de investigación, innovación docente y transferencia del conocimiento - UC

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) ha entregado este viernes los XXV Premios de Investigación Juan María Parés, los VIII Premios a la Innovación Docentey el I Premio a la Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa.

La rectora de la UC, Conchi López, y el presidente del Consejo Social, Jorge Oliveira, han presidido un acto en el que también ha participado la directora general de Universidades y Política Universitaria del Gobierno de Cantabria, Marta Pascual Sáez y la secretaria del Consejo General, Consuelo Arranz.

La ceremonia, celebrada en la Sala Guillermo Gómez Laá, ha reunido a representantes académicos e institucionales para reconocer trayectorias, proyectos y trabajos destacados en los ámbitos de la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento.

Durante su intervención, Oliveira ha destacado la calidad de las candidaturas presentadas y ha defendido la necesidad de dar mayor visibilidad al trabajo que se desarrolla en la Universidad de Cantabria. En este sentido, ha subrayado que uno de los principales retos del Consejo Social es y seguirá siendo fortaleciendo la conexión entre la UC y el mundo empresarial para multiplicar el impacto de la investigación y la innovación universitarias.

Por su parte, López ha incidido en la importancia de continuar reforzando la colaboración con las instituciones y las empresas en un contexto "cada vez más competitivo para la investigación y la transferencia". La rectora ha señalado que el trabajo desarrollado por las personas premiadas ejemplifica la capacidad de la universidad para devolver a la sociedad el conocimiento y el valor que recibe de ella.

Mientras, la directora general ha puesto en valor que "la Universidad de Cantabria constituye una institución estratégica para el desarrollo económico, científico y social de nuestra Comunidad Autónoma que merece todo el respaldo institucional".

PREMIOS

En la modalidad de 'Actividad Investigadora' de los Premios Juan María Parés 2025, el Consejo Social ha distinguido al catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Enrique Varona por una trayectoria científica centrada en el estudio de la fiscalidad inmobiliaria y su impacto en el ámbito económico y social. El galardón, dotado con 7.000 euros, reconoce una carrera investigadora desarrollada durante más de tres décadas en la Universidad de Cantabria.

Durante el acto también se han entregado los premios a las mejores tesis doctorales de la edición de 2025, dotados con 1.400 euros. Los trabajos reconocidos este año corresponden a los doctores María Fernanda Bernal Salazar, Ana Rodríguez Ramos, Eloy González Trueba, Gonzalo Santos Perodia y María de los Ángeles Mantecón Oria, cuyas investigaciones abordan ámbitos tan diversos como el turismo sostenible, la nanomedicina, la historia social, los nuevos materiales o el estudio de enfermedades neurodegenerativas.

El VIII Premio Consejo Social a la Innovación Docente, dotado con 5.000 euros, ha recaído en el proyecto 'Integrando la inteligencia artificial en la educación superior universitaria mediante la aplicación SAPIN', coordinado por el profesor Jesús Mirapeix.

La iniciativa desarrolla una herramienta que permite analizar cómo aprende el estudiantado cuando utiliza inteligencia artificial generativa en actividades académicas. El sistema registra el proceso completo de interacción con estas herramientas y facilita al profesorado información sobre el razonamiento seguido por los estudiantes, más allá de la evaluación de los resultados finales.

Según el fallo del jurado, el proyecto aporta nuevas posibilidades para el seguimiento del aprendizaje en el entorno universitario mediante la integración de esta aplicación en los sistemas docentes de la institución.

Junto al primer premio, se ha entregado también el accésit, dotado con 2.000 euros, al proyecto 'Innovar para aprender: transformando la enseñanza de las matemáticas en la ingeniería mediante metodologías activas', coordinado por María Dolores Frías y desarrollado por el grupo docente InMaths.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Isidro A. Carrascal, director técnico del Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales (LADICIM), ha sido el encargado, por su parte, de recoger el primer Premio del Consejo Social a la Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa, en reconocimiento a más de tres décadas de colaboración con el sector ferroviario.

El proyecto premiado destaca la actividad desarrollada desde finales de los años noventa en el diseño, validación, homologación y control de calidad de elementos esenciales de la infraestructura ferroviaria. Su trabajo ha contribuido a la implantación de nuevas soluciones en líneas de alta velocidad, transporte metropolitano y redes de mercancías, tanto en España como en otros países.

La acreditación mantenida por LADICIM desde 1997 permite que los ensayos y verificaciones realizados en sus instalaciones sean reconocidos internacionalmente y utilizados en procesos de homologación de componentes ferroviarios.