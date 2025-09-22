El conservatorio Ataúlfo Argenta oferta catorce talleres para el curso 2025-2026

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio municipal Ataúlfo Argenta presenta su nueva oferta de 14 talleres musicales de enseñanzas no regladas para el curso 2025-2026, dirigidos a personas de entre 5 y 50 años, dependiendo de la actividad.

Se trata de una propuesta formativa abierta a toda la ciudadanía -pensada especialmente para futuros alumnos del centro o estudiantes de música- que brindará la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento del conservatorio y adentrarse en la práctica musical en un entorno creativo, participativo y motivador.

La concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez, ha animado a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa y ha asegurado que el objetivo es que los santanderinos se acerquen al conservatorio y vivan la música en primera persona.

"Es una oportunidad única de descubrir instrumentos, estilos y maneras de expresarse de una manera directa y activa. Los talleres ofrecen una metodología práctica y un ambiente cercano para vivir la experiencia de hacer música en grupo", ha afirmado.

Cada taller está diseñado para que los participantes descubran no solo cómo se toca un instrumento o cómo acercarse al lenguaje musical, sino también el valor de la música como experiencia compartida.

Algunos de los talleres requieren pasar una prueba de selección, que se celebrarán durante la semana del 29 de septiembre al 2 de octubre, y otros únicamente realizar la inscripción durante los días 6 al 7 de octubre a través de la web www.conservatorioataulfoargenta.es. Los talleres propiamente dichos darán comienzo el 13 de octubre.

Los talleres abarcan desde la iniciación a la música para los más pequeños hasta propuestas de especialización y expresión para jóvenes y adultos.

En concreto se ofertan Iniciación a la Música (niños nacidos entre 2019 y 2017), un primer contacto con la música mediante actividades rítmicas, melódicas, canto, movimiento y experimentación instrumental en grupo; e Iniciación a la Música (bilingüe, inglés, para niños nacidos entre 2019 y 2017), un cercamiento al lenguaje musical mediante dinámicas grupales, percusión, canto e introducción a distintos instrumentos con actividad íntegramente en inglés.

Igualmente se ofrece Iniciación al Violonchelo (niños nacidos entre 2020 y 2012); y Método Suzuki (violín, piano y violonchelo en diferentes niveles), dirigido a niños nacidos entre 2018 y 2021, acompañados de sus padres, con aprendizaje natural mediante repetición y juego.

También, Piano Moderno (para estudiantes que hayan superado, al menos, las Enseñanzas Elementales); Canto y expresión sonora (16 a 50 años), con clases individuales y colectivas en las que se trabajarán técnicas de canto y expresión corporal y dramática; y Taller Vocal (preparación acceso a EE PP de Canto, de 16 a 50 años), una preparación integral para la prueba de acceso a los Estudios Profesionales de Canto.

Iniciación al Jazz e Improvisación básica, para alumnos con conocimientos básicos de música (mínimo Enseñanzas Elementales); Improvisación y Armonía Moderna, para estudiantes que hayan superado al menos las Enseñanzas Elementales, que ofrece una proximación práctica a la improvisación en estilos como pop, rock, folk, blues y jazz; y Descubriendo el Trombón (adultos), un curso de iniciación para mayores de edad sin conocimientos previos, son otras propuestas.

Además, se impartirá Descubriendo la Trompa (adultos), un taller de introducción progresiva a este instrumento de viento-metal, con enfoque práctico y ameno.

Toda la información detallada sobre requisitos, edades y características de cada taller está disponible en la web oficial www.conservatorioataulfoargenta.es