La construcción del Centro Barnahus de atención a menores víctimas de violencia terminará en mayo

SANTANDER 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La construcción del Centro Barnahus terminará en mayo y será "un lugar de referencia y un hogar" para la atención a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia, que recibirá el nombre de 'Centro de Apoyo a los Cuidados a lo largo del Ciclo Vital'.

Así lo ha confirmado este domingo la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, en una entrevista para Radio Nacional de España, en la que ha detallado que cuando estén listas las instalaciones será el momento de elaborar todos los protocolos de actuación.

Los profesionales de este espacio, que se va a situar en el Paseo de Altamira (antigua General Dávila) de Santander, recibirán a los niños y adolescentes y les prestarán asistencia para que "no peregrinen de un lado hacia otro" y, además, evitar que tengan que repetir su declaración.

Este centro, enmarcado en el proyecto Barnahus, permitirá al Gobierno de Cantabria contar con un entorno de protección de los menores y de formación de los profesionales.