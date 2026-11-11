Los constructores y promotores realizan su actividad sin incidencia alguna

Archivo - Un grúa en un edificio en obras - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los constructores y promotores de Cantabria realizan este miércoles su actividad sin incidencia alguna en una jornada de huelga en la que la "normalidad" es la tónica general.

El secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, Miguel Sainz, ha indicado a Europa Press que sus miembros, entre los que se encuentran "las 70 constructoras más grandes de la región", no han reportado ninguna alteración en las diferentes obras que se ejecutan en Cantabria.

Sí ha precisado que no se ha registrado la presencia de piquetes y que el seguimiento que se ha realizado no "está siendo pormenorizado".