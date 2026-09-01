Consumidores de Cantabria reclama conciertos "más seguros" tras la cancelación del RBF

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SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Unión de Consumidores de Cantabria ha reclamado conciertos y festivales "más seguros" tras la reciente cancelación del Reggaeton Beach Festival, que estaba previsto el 11 y 12 de julio en la Virgen del Mar de Santander, y considera que las administraciones públicas deben exigir a los organizadores de este tipo de eventos un seguro de responsabilidad civil que cubra "como mínimo" el importe de las entradas puestas a la venta.

La anulación del RBF, que también afectó a otras ciudades donde se iba a desarrollar por la misma empresa, como Alicante, Barcelona, Madrid, Mallorca, Nigrán o Tenerife, ha dejado "miles" de consumidores perjudicados, que pagaron por asistir precios que rondaban los 90 euros.

Consumidores, que ha recordado el "fiasco" de David Guetta en Santander al cancelar el concierto que iba a dar en julio de 2018, ha asegurado que no tiene constancia de la devolución de las entradas del RBF, pese a las indicaciones de la empresa organizadora en redes sociales para el reembolso del dinero y a las "múltiples" reclamaciones presentadas.

"Y es más que dudoso se produzca si la entidad deviene finalmente en concurso de acreedores", ha avisado la asociación sobre el abono del importe, lo que no solo causa un "perjuicio" a quienes iban a asistir a los conciertos, sino que además genera "recelo e incertidumbre" de cara a futuros eventos similares.

Por eso, Consumidores considera "ineludible" que las administraciones públicas encargadas de autorizar u otorgar licencia para este tipo de festivales requieran como condición obligatoria para su concesión que la empresa organizadora tenga concertado un seguro de responsabilidad civil que cubra, "como mínimo", un capital equivalente al importe de las entradas puestas a la venta y que la información sobre el mismo figure en las entradas y en su publicidad.

El objetivo es que si finalmente no se celebra el concierto, el consumidor tenga la "seguridad" de se le reembolsará el importe abonado y estará informado sobre las vías y modo de proceder a dicho pago.

La Unión de Consumidores de Cantabria considera que esta obligación debería hacerse extensiva a todo tipo de eventos en los que "de una manera u otra" intervenga cualquier administración pública.