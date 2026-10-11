Consumo recuerda a los comercios las nuevas obligaciones de información sobre las garantías de los productos

SANTANDER, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria recuerda a los establecimientos comerciales y a las tiendas online las nuevas obligaciones de información sobre las garantías de los productos derivadas del nuevo marco europeo, que busca armonizar la comunicación de estos derechos en los distintos estados miembros.

Entre las principales novedades, figura la obligación de exhibir de forma visible un aviso armonizado europeo sobre la garantía legal, tanto en los establecimientos físicos como en los comercios electrónicos.

En el caso de los establecimientos físicos, el aviso deberá tener un tamaño mínimo equivalente al formato A4 y colocarse en un lugar fácilmente visible para la clientela.

Al tratarse de una información de carácter general, no será necesario situarlo junto a cada uno de los productos.

En las tiendas online, el aviso deberá estar disponible en un espacio accesible de la página web para los consumidores durante el proceso de compra.

En nota de prensa, la Dirección General destaca que la incorporación de este nuevo aviso no modifica la garantía legal vigente en España, ya que, aunque el distintivo europeo hace referencia a una garantía legal mínima de dos años para los bienes de consumo comercializados en la Unión Europea, la legislación española establece actualmente una garantía legal de tres años para los productos nuevos.

Por tanto, los consumidores mantienen en España los derechos reconocidos por la normativa nacional y los establecimientos deberán continuar aplicando el régimen de garantía legal actualmente vigente.

El objetivo del nuevo marco europeo es establecer criterios comunes para informar sobre estos derechos y facilitar que los clientes puedan conocer y comparar de forma más sencilla las condiciones aplicables a los productos comercializados en los diferentes países de la Unión Europea.

ETIQUETA EU GARAN

Otra de las novedades es la incorporación de la etiqueta EU GARAN, un distintivo europeo destinado a identificar los productos cuyos fabricantes ofrecen compromisos adicionales de durabilidad.

La etiqueta permitirá distinguir aquellos bienes que cuentan con una garantía comercial de durabilidad superior a la exigida legalmente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

En concreto, su utilización estará vinculada a garantías que cubran la totalidad del producto, superen el periodo mínimo establecido legalmente y no supongan ningún coste adicional para los consumidores.

De esta forma, el distintivo pretende facilitar la identificación de productos que ofrecen compromisos adicionales de durabilidad y ayudar a las personas consumidoras a comparar las diferentes opciones disponibles en el mercado.

Comercio y Consumo considera que estas nuevas medidas contribuirán a mejorar la transparencia en el proceso de compra y a facilitar que los consumidores puedan adoptar decisiones más informadas.

Asimismo, recomienda a los establecimientos comerciales revisar los elementos informativos que ponen a disposición de sus clientes, tanto en los puntos de venta físicos como en sus canales de comercio electrónico, para adaptarlos a los nuevos requisitos.

Asimismo, el Gobierno de Cantabria recuerda que una información clara y accesible sobre las garantías permite reforzar la protección de las personas consumidoras y, al mismo tiempo, facilita a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones en las relaciones comerciales.