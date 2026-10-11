Consumo recuerda que las empresas no pueden repercutir a los clientes costes derivados de obligaciones que impone la ley - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria recuerda que los consumidores tienen derecho a unas relaciones contractuales transparentes, equilibradas y ajustadas a la legalidad, así como a recibir información clara sobre cualquier cargo que pueda derivarse de la contratación de un servicio.

En nota de prensa, el Ejecutivo autonómico informa de estos derechos después de la reciente sanción de un millón de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la empresa de alquiler de vehículos Avis por la aplicación de cargos considerados abusivos a sus clientes.

En este sentido, pone de manifiesto la importancia de garantizar el respeto a los derechos de los consumidores y el cumplimiento de la normativa de protección a los mismos.

Según ha informado el Ministerio, la sanción responde al cobro de una tasa administrativa vinculada a la gestión de multas de tráfico durante el alquiler de vehículos, una práctica que la Administración General del Estado considera contraria a la legislación de consumo al trasladar al usuario costes asociados a obligaciones que corresponden legalmente a la propia empresa titular del vehículo.

ASESORAMIENTO Y OFICINAS DE INFORMACIÓN

Para garantizar una defensa efectiva de los derechos de la ciudadanía, el Gobierno de Cantabria cuenta con una red de recursos públicos destinados al asesoramiento y resolución de conflictos en materia de consumo.

Entre ellos, destacan las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), que ofrecen orientación especializada sobre contratos, facturación, servicios, compras y reclamaciones, así como los servicios de mediación y tramitación de reclamaciones de la Dirección General de Comercio y Consumo.

Asimismo, la Administración autonómica continúa impulsando el Sistema Arbitral de Consumo, un mecanismo gratuito, voluntario y extrajudicial que permite resolver conflictos entre empresas y consumidores de manera "ágil, eficaz y con plenas garantías" para ambas partes.

El Gobierno reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y continuará desarrollando actuaciones de información, prevención, mediación y control que contribuyan a garantizar unas relaciones de consumo justas y transparentes, ha incidido.

Toda la información sobre reclamaciones, mediación, arbitraje de consumo y servicios de asesoramiento está disponible en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X (Twitter) y LinkedIn).