Los contenidos audiovisuales de la Administración de Cantabria incluirán subtítulos y Lengua de Signos

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SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP, el PSOE y el PRC han unido sus votos para aprobar la Proposición No de Ley (PNL) planteada por el grupo socialista y con una enmienda del PP, con el objetivo de que los contenidos audiovisuales de la Administración de Cantabria incluya subtítulos y Lengua de Signos, además de subtítulos simultáneos en centros sanitarios.

Por su parte, Vox se ha abstenido porque considera que es una iniciativa positiva pero mejorable, aunque, según el diputado Armando Antonio Blanco, la formación "se alegra" de que la PNL salga adelante.

La socialista Nórak Cruz ha asegurado que esta proposición nace de la escucha activa de las personas sordas y con discapacidad auditiva, ya que es una iniciativa que ha realizado con el visto bueno de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (Fescan).

Esta PNL recoge la obligatoriedad de subtitular todos los vídeos e información audiovisual emitida por la Administración Pública de Cantabria; la incorporación de sistemas de subtitulación simultánea en la atención directa a los ciudadanos; la impartición de cursos de lengua de signos al personal funcionario de entidades locales; y que la lengua de signos cuente como mérito específico en las ofertas de empleo público de Cantabria.

La enmienda presentada por el Partido Popular insta a impulsar la realización de cursos de Lengua de Signos entre el personal de las entidades locales, o desarrollar un protocolo de detección y atención temprana de la privación lingüística en la infancia sorda, entre otras medidas.

Y es que el diputado popular Álvaro Aguirre ha recordado que Cantabria cuenta con casi 15.000 personas con discapacidad auditiva.

"Esta PNL coincide con nuestro ideario político: esta región va a seguir avanzando en la emisión de sus contenidos audiovisuales y apostamos por la mejor conexión en los ámbitos sanitarios y de atención a la dependencia en cuanto la interpretación simultánea", ha dicho.

Por su parte, la diputada del PRC Ana Obregón ha informado de que su grupo apoya esta iniciativa porque, en su opinión, "la privación lingüística es una forma de violencia y provoca déficit persistentes en las personas".

"Cantabria no puede permanecer así, debe seguir avanzando en la subtitulación, en la adaptación de las webs, en los códigos QR y en la formación del personal. Nos constan los avances en este sentido, y entendemos que esta PNL que presenta PSOE está alineada con lo que necesita este colectivo", ha sentenciado.