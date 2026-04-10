Continúa activo el incendio forestal de Los Tojos, además de tres ya controlados

Imagen de archivo de un incendio forestal - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria cuenta este mediodía con un incendio forestal activo, el de La Perroiz en el municipio de Los Tojos, al que hay que sumar otros tres ya controlados.

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria mantiene activo el operativo de extinción de incendios forestales en toda la comunidad autónoma.

Se espera que a partir de este sábado, día 11, lleguen condiciones meteorológicas "más favorables".