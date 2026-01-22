Continúa la investigación sobre la desaparición de la estatua de Ballesteros, que costó 25.000 euros

Estatua en honor del golfista Severiano Ballesteros en Pedreña.- Archivo - AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil continúa investigando la desaparición de la estatua dedicada al golfista Severiano Ballesteros en Pedreña, su localidad natal, por la que el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo pagó 25.000 euros (IVA incluido) hace unos 16 años.

El Consistorio tuvo conocimiento de este "lamentable suceso" el pasado lunes 19 por la tarde y "todo indica que se trata de un robo", según señalaba en un mensaje en redes sociales.

En la publicación, el Ayuntamiento pide a los ciudadanos que informen a la Guardia Civil o la Policía Local si hubieran observado "movimientos sospechosos" que puedan estar relacionados con los hechos.

Sin embargo, hasta el momento "no hay novedades" y los agentes de la Benemérita siguen investigando lo sucedido, ha indicado el alcalde, Pedro Pérez, en declaraciones a Europa Press.