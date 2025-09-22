La contratación aumentó un 3,6% este verano en Cantabria impulsada por los jóvenes, temporales y a jornada parcial

Según un informe de UGT

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró 52.772 contratos de trabajo entre junio y agosto, un 3,6 por ciento más que en el mismo período del año pasado, principalmente por un incremento de los suscritos por personas de menos de 25 años, los temporales y los de jornada a tiempo parcial, según un informe de la Secretaría de Empleo de UGT, elaborado con estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN).

Según el informe, el aumento de la contratación se asienta en la masculina, que repuntó más de un 5% en comparación al mismo trimestre de 2024, al pasar de 24.860 a 26.212 contratos; mientras que la contratación femenina también creció pero en menor medida, un 1,8% (de 26.088 a 26.560).

En ambos sexos y tanto en la contratación indefinida como temporal, este crecimiento correspondió "casi exclusivamente" a menores de 25 años, con 404 contratos indefinidos más (+10,5%) y un repunte de 1.473 temporales (+13,31%).

El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, ha valorado este aumento como "una buena noticia", si bien ha lamentado que, "una vez más", este colectivo laboral es en el que "más recaen los contratos de trabajo de menos jornada, como sucede con las mujeres".

De hecho, el informe de UGT asocia este incremento de la contratación de menores de 25 años al aumento de casi un 12% de los contratos de trabajo a jornada parcial, con 1.970 más que en el trimestre veraniego del año pasado (de 16.606 a 18.576) y en su mayor parte firmados por mujeres (+1.211).

Por el contrario, la contratación a jornada completa se redujo en comparación al verano del año pasado "exclusivamente" en la femenina, casi un 6%, con 771 contratos menos, lo que "agrava la brecha de género", ya que las mujeres registraron un 47,7 de contratos a jornada completa, 15 puntos menos que los hombres (62,8).

Pese a que un 74% de toda la contratación de este verano fue temporal y tres de cada cuatro contratos más registrados en Cantabria fueron eventuales tras aumentar casi un 4% (+1.393), también se incrementó la contratación indefinida después de dos años consecutivos de descenso, en concreto un 3,2%, con 13.829 contratos.

Ibáñez ha matizado que la contratación indefinida ha vuelto a incrementarse pero con una tasa que apenas alcanza un 26%, 12 puntos menos que la media nacional (38,37%), siendo Cantabria una de las cuatro autonomías que no logra superar la barrera del 30%, como viene ocurriendo el resto del año.

Además, también sube "mucho" la contratación temporal, que viene aumentando desde que descendió "bruscamente" en el verano de 2022 con la entrada en vigor de la reforma laboral, si bien "lo hacía exclusivamente la de las mujeres", y este año también se incrementa en más de un 6% entre los hombres (1.120 contratos eventuales más).

El informe de UGT subraya que un 85% de este incremento responde a 1.194 contratos que no superan el mes de duración (+6%) y casi la mitad de ellos (+530 ó 4%) eran de no más de siete días.

De hecho, de los algo más de 52.700 contratos de trabajo acumulados este pasado verano, incluidos los indefinidos, un 41% (21.538) era de menos de un mes de duración, tras sumarse los 13.144 registrados de menos de 7 días (25% de toda la contratación), 3.657 de entre 7 y 15 días y 4.737 con una vigencia de entre 15 días y un mes.

Al hilo, Ibáñez ha advertido que "una cuestión es la cantidad y otra bien distinta es la calidad de esa contratación, y en los últimos años está aumentando más la temporal y especialmente la de menor duración y jornada de trabajo".

EL 27% DE LOS CONTRATOS SON DE HOSTELERÍA

Como en el verano de 2024, un 80% de los contratos de trabajo contabilizados en Cantabria este verano correspondió al sector servicios, 42.338, de los que un 27% son de la hostelería (14.366), donde repuntó la contratación indefinida (+2,7%) hasta alcanzar una tasa de casi un 31%, con cuatro contratos temporales menos que en 2024 (de 9.930 a 9.926).

Por el contrario, en el comercio, el segundo subsector con mayor contratación (6.860 contratos este verano), la indefinida cayó casi un 3% en comparación al verano de 2024 y la temporal aumentó casi un 7%, lo que reduce su tasa de estabilidad casi seis puntos, con un 23,2% de contratos indefinidos.

Ese incremento de más de 300 contratos temporales acapara, junto con el registrado en las actividades artísticas y recreativas (+486), la mayor parte del incremento de la contratación eventual veraniega, junto con los dos subsectores con más empleo en la industria, el siderometalúrgico y el de la alimentación, con 386 y 114 contratos temporales más que en 2024.

La industria fue, con el sector servicios, la que más alentó el aumento de la contratación en el trimestre, con 847 contratos más que en 2024 (8.384), aunque solo 20 de ellos fueron indefinidos y su tasa de estabilidad se mantiene en un 27%, similar a la del año pasado e inferior al de la hostelería (30,9%).