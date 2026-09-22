Controlado un incendio en el archivo de Sniace en Torrelavega

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SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Torrelavega han conseguido controlar un incendio declarado esta tarde en la zona de archivos de la planta de Sniace, que se encuentra desde hace años sin actividad.

Los efectivos torrelaveguenses están trabajando todavía en el lugar para que el fuego siga controlado, ha informado a Europa Press el Ayuntamiento torrelaveguense.

Además, ha subrayado que el incendio ha sido en el lado opuesto al último fuego que se produjo en la planta el pasado 28 de agosto, y que ha sido más costoso de controlar porque había bastantes papeles.

Al suceso también ha acudido la Policía Local.