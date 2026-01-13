Controlado un incendio en la localidad de El Barcenal de San Vicente de la Barquera - AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han controlado un incendio que ha afectado desde primera hora de la mañana a la localidad de El Barcenal, en el municipio de San Vicente de la Barquera.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la situación está controlada y no hay viviendas en peligro porque se trata de una zona de monte, aunque se ha extremado la precaución a causa del fuerte viento que tiene este martes en alerta a toda Cantabria.

La alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza, está en permanente contacto y coordinación con el alcalde pedáneo y con los efectivos del 112 del Gobierno de Cantabria, Bomberos del Parque de Valdáliga, Guardia Civil (SEPRONA) y Policía Local, que colaboran en la extinción total del incendio.