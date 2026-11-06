Convocada una asamblea abierta este sábado en Torrelavega para organizar la huelga general en el Besaya - COMITÉ DE HUELGA DEL BESAYA

TORRELAVEGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de la huelga general en la comarca del Besaya, integrado por organizaciones sindicales y colectivos con arraigo en Torrelavega, ha convocado este sábado 7 una asamblea abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de organizar la huelga del 11 de noviembre. Tendrá lugar a las 11.00 horas en la Plaza Mayor de Torrelavega.

Los organizadores han explicado que la convocatoria busca reunir a trabajadores, vecinos, colectivos sociales y "al conjunto de las clases populares" para poner en común sus reivindicaciones, coordinar esfuerzos y organizar una respuesta colectiva "ante el deterioro de las condiciones de vida, en especial, la vivienda."

Según han argumentado, la huelga general responde "a problemas que afectan directamente a amplios sectores de la población, como las dificultades para acceder a una vivienda digna, el encarecimiento del coste de la vida, la precariedad laboral, el deterioro del sistema sanitario público, el progresivo debilitamiento de la educación pública en favor de la enseñanza privada y la pérdida continuada de derechos y calidad de vida de la clase trabajadora".

A su juicio, esta situación adquiere especial relevancia en el área del Besaya, que "lleva décadas sufriendo un progresivo deterioro económico y social, inmerso en una crisis permanente desde los años 80 y marcado por el desmantelamiento de su tejido industrial, cuyas consecuencias siguen afectando a la práctica totalidad de las familias trabajadoras de nuestra comarca".

El miércoles 11, a las 12 horas, se celebrará una concentración en la Plaza Mayor de Torrelavega y a las 19.00 horas tendrá lugar una manifestación en Santander, desde las 19.00 horas, que partirá de Cuatro Caminos, atravesará el centro de la ciudad y finalizará en la Plaza Porticada.