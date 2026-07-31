Convocada una concentración por la muerte de una mujer en Santander que se investiga como violencia de género

La policía custodia la entrada del piso de Perines mientras la funeraria saca el cuerpo de la víctima, de 27 años. La Policía Nacional ha detenido a su pareja, un hombre de 39, como presunto autor del homicidio, que se investiga como vilencia de género - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 1 de agosto, se ha convocado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander una concentración de condena por la muerte, este viernes, de una mujer de 27 años, en un piso de la calle Perines donde presuntamente fue apuñalada por su pareja, un hombre de 39, que llamó a la Policía, confesó la autoría y quedó detenido. Los hechos se investigan como un posible caso de violencia de género.

La convocatoria será a partir de las 10.00 horas y participarán el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, la alcaldesa, Gema Igual, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Ejecutivo regional, Begoña Gómez del Río, ha informado la Delegación.

Se ha convocado en rechazo del presunto homicidio por violencia machista, ocurrido a mediodía de este 31 de julio. No constaban denuncias previas entre el supuesto agresor y la víctima, y sí un hijo en común menor, de corta edad.

El 091 recibió la llamada de aviso a las 12.30 horas y una vez en el lugar, los agentes hallaron dentro de la vivienda a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca. Aunque solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima.

En el lugar, los efectivos detuvieron a la pareja de la fallecida, que se confesó autor de los hechos. Fue trasladado a comisaría y se activó el protocolo para casos de violencia de género.