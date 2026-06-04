Convocada una manifestación ciudadana en Santander el día 14 para pedir elecciones generales

Cartel - SOCIEDAD CIVIL

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un movimiento transversal impulsado por ciudadanos y profesionales de Cantabria ha convocado una manifestación el domingo 14 de junio en Santander bajo el lema 'Pedro Sánchez dimisión-Elecciones ya'.

Según han informado este jueves los promotores, la Delegación del Gobierno ha autorizado la manifestación cívica que partirá a las 12.00 horas de la bandera Puertochico con destino a la Delegación del Gobierno, donde los portavoces leerán un manifiesto fundacional enfocado en la regeneración democrática.

El objeto oficial de la marcha es movilizarse "por la dignidad del pueblo español y la convocatoria de elecciones generales ya". La organización actúa sin siglas y agrupa a trabajadores, autónomos, empresarios y familias "preocupados por la estabilidad del país".

"Esta no es una convocatoria de políticos para políticos. Es un clamor de la sociedad civil que asiste con profunda preocupación al deterioro de nuestras instituciones. Exigimos certidumbre, rigor y que se devuelva la voz al pueblo soberano mediante las urnas", señalan desde la organización.

Para garantizar la neutralidad y el carácter exclusivamente ciudadano de la protesta, la organización ha establecido un "estricto" protocolo interno: no se permitirá bajo ningún concepto la exhibición de banderas, logotipos ni simbología perteneciente a partidos políticos. Solo tendrán cabida banderas oficiales (Cantabria, España, Santander) y las pancartas oficiales con el lema de la convocatoria ciudadana.