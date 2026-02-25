Convocadas ayudas por 650.000 euros a los ayuntamientos para rescate y salvamento en playas

Archivo - PUESTO SOCORRISTA PLAYA - CRUZ ROJA CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Seguridad destinará a los municipios un total de 650.000 euros en ayudas para mejorar los dispositivos de salvamento y socorrismo desplegados en las playas durante el verano. La convocatoria de las subvenciones, así como la orden reguladora, se han publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Para la concesión de las ayudas, el Gobierno cántabro valorará el esfuerzo de actuación de cada corporación local, según los medios personales y materiales que aporten al servicio. La cuantía máxima a otorgar a cada ayuntamiento no podrá superar los 100.000 euros

La orden autonómica de las ayudas de salvamento en playas regula los medios materiales y personales que deberán disponer los ayuntamientos para asegurar la actividad de los bañistas, como es el caso de un número mínimo de socorristas, botiquines provistos de desfibriladores en caso de parada cardiaca -al menos uno por playa-, o bien de los sistemas de comunicación por radiofrecuencia que permitan contactar con el Centro de Atención de Emergencias 112.

Igualmente, mediante esta orden deberán quedar delimitadas las zonas reservadas al baño y las áreas permitidas a los deportes náuticos, como el surf, con el fin de evitar accidentes.

Las competencias de las corporaciones locales se circunscriben a la vigilancia, rescate y salvamento en cerca de 80 playas de Cantabria.

Según se recoge en la orden, la temporada en Cantabria se extiende del 1 de junio al 27 de septiembre con diferentes horarios y fechas en cada municipio, según la afluencia de bañistas.

La responsable de la Consejería de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha subrayado el alcance de estas ayudas como "herramienta esencial" para que los ayuntamientos puedan prestar un servicio de salvamento y socorrismo "eficaz, profesional y plenamente coordinado", capaz de "garantizar la seguridad en nuestras playas durante los meses de mayor afluencia".

En este sentido, ha resaltado el "firme compromiso" del Gobierno de Cantabria con la protección de las personas, tras incrementar desde el pasado año en más de un 8 por ciento estas ayudas, que apoyan económicamente a los municipios costeros para que puedan disponer de los recursos humanos y materiales necesarios, desde socorristas y embarcaciones hasta puestos de vigilancia y sistemas de señalización.

De hecho, con esta nueva convocatoria, el Ejecutivo ha destinado 1,9 millones de euros en tres años a mantener y fomentar la seguridad en nuestras playas.

Por último, ha apuntado el crecimiento de los rescates e intervenciones durante el pasado verano en Cantabria, con un incremento de casi un 40 por ciento, con subidas en los cuatros meses que comprenden el verano.

En opinión de la consejera, "la inversión del Gobierno y la colaboración con los ayuntamientos está siendo clave para reducir accidentes y disfrutar del litoral con responsabilidad".