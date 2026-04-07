Convocadas las ayudas de la Industria 4.0 por 1,5 millones para mejorar la capacidad de negocio de las empresas

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SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El BOC ha publicado este martes la orden de la Consejería de Industria por la que se convoca para este año la línea de subvenciones Industria 4.0, por valor de 1,5 millones de euros.

La misma tiene como fin impulsar que las empresas desarrollen proyectos de implantación de soluciones, con la mejora de procesos, productos y modelos de negocio y las capacidades de negocio de las empresas de la comunidad.

Financiadas por el Gobierno de Cantabria, estas ayudas podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea con recursos del FEDER y podrán ser objeto de subvención los proyectos de Industria 4.0 o Digitalización Industrial ligados al producto-proceso industrial de la empresa solicitante.

En concreto, para aquellas que incorporen o hagan uso de tecnologías que contemplen simultáneamente soluciones de hibridación del mundo físico y el mundo digital, de comunicaciones y tratamiento de datos y de inteligencia y gestión intra-empresa o inter-empresas, como proyectos de fabricación avanzada con maquinaria, de robótica o de IIoT (Industrial Internet of Things), entre otros.

De igual modo, también podrán ser objeto de estas ayudas las aplicaciones tecnológicas vinculadas a la Industria 4.0, tales como ciberseguridad, aplicaciones de gestión del sistema productivo, logístico y comercial, y plataformas colaborativas.

El importe subvencionable por proyecto deberá estar comprendido entre los 30.000 y los 400.000 euros, y serán subvencionables todas las inversiones que se realicen entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de finalización del proyecto establecida en la notificación de resolución de concesión de la subvención.

Con el objetivo de asegurar que los resultados de los proyectos subvencionados reviertan en Cantabria, las empresas beneficiarias deberán desarrollar su proyecto y realizar el gasto subvencionado en su centro de trabajo o establecimiento localizado en la comunidad, y deberán mantener su actividad y la inversión en ella por un periodo mínimo de 5 años en el caso de gran empresa y de 3 años en el caso de pyme desde el pago de la subvención.

Las ayudas se podrán destinar a inversiones en activos inmateriales o materiales nuevos que hagan referencia a la adquisición de maquinaria o equipamiento avanzado (hardware y software) u otro equipamiento que sea necesario para el funcionamiento de la maquinaria o equipamiento avanzado.

También para colaboraciones externas necesarias para el diagnóstico e implantación del proyecto de Industria 4.0, prestadas por empresas o entidades que acrediten su experiencia en la materia, hasta un límite máximo del 20% del gasto total subvencionable, y gastos derivados del informe auditor de cuentas.

La intensidad máxima de subvención a aplicar para todos los gastos subvencionables del proyecto será del 75% y el límite máximo de subvención por empresa es de 200.000 euros.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOC.

ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

La línea de subvenciones Industria 4.0 se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Cantabria y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa FEDER de Cantabria 2021-2027.

En nota de prensa, el consejero del área, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas para, entre otras, posibilitar "una mayor supervivencia en un entorno económico globalizado", además de fomentar un nuevo modelo productivo relacionado con sectores emergentes y de alta tecnología que coexista con un sector industrial tradicional, la generación y mantenimiento de empleo de calidad de alto nivel de cualificación y el incremento de las relaciones y la colaboración entre las empresas.

Y ha reafirmado la apuesta del Gobierno de Cantabria por la evolución industrial con el fin de aumentar la competitividad de la industria de la región.