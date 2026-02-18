Convocadas subvenciones a clubes deportivos para desplazamientos a competiciones escolares nacionales

Archivo - Deporte escolar - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el extracto de la resolución del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, por la que se convocan subvenciones públicas dirigidas a los clubes deportivos de Cantabria para cubrir los gastos de desplazamiento en autobús colectivo para su asistencia y participación en campeonatos, torneos o competiciones oficiales de ámbito nacional, de categorías pertenecientes a edad escolar.

La cuantía de la subvención, que asciende a 50.00 euros, a conceder a cada club interesado resultará de la aplicación de un 80% al total de los justificantes de los gastos de desplazamiento aportados, admitidos y abonados, estableciéndose los siguientes límites: máximo de 3 desplazamientos por club deportivo por solicitud y el importe máximo total a conceder a cada club deportivo: 6.500 euros.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de este extracto en BOC.

Serán subvencionables los traslados que se hayan realizado del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre del 2025, y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la fecha de expiración del plazo de presentación.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los clubes deportivos que cuenten con equipos en categorías de edad escolar que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal, y que estén inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Cantabria, integrados en su correspondiente federación, o, en ausencia de ésta, en la delegación territorial de la Federación española, siempre y cuando la existencia de esta última haya sido comunicada a la Dirección General de Deporte.

Los deportistas en edad escolar, previamente a la asistencia al campeonato, deberán estar dados de alta en la base de datos de deporte escolar que gestione la Dirección General de Deporte.