Convocados los concursos literarios de Santander 2026, con 24.000 euros en premios

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local ha aprobado en su reunión de esta semana las bases y la convocatoria de las ediciones de 2026 de los concursos literarios municipales 'José Hierro' (jóvenes cántabros), 'Alegría' (poesía internacional), 'Tristana' (narrativa fantástica internacional), y el Premio de las Letras Ciudad de Santander, que en total cuentan con una dotación económica de 24.000 euros.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha indicado, en una nota de prensa, que el objetivo de esta iniciativa es promover la creación literaria, especialmente por parte del colectivo juvenil, así como reconocer la trayectoria de figuras del ámbito literario de la ciudad.

Los interesados podrán presentar sus originales una vez que el acuerdo sea publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La 45ª edición de los Premios José Hierro (en las modalidades de poesía y relato breve) está destinada a jóvenes escritores de Cantabria que no hayan cumplido 30 años con anterioridad al 18 de mayo de 2026. El plazo de presentación termina el 19 de mayo y establece un premio de 2.000 euros además de la edición de los trabajos premiados.

Por su parte, la 30ª edición del Premio Alegría está abierta a poetas en lengua española, sin límite de edad ni nacionalidad, y cuenta con un galardón de 5.000 euros y la publicación de la obra. Los trabajos podrán presentarse hasta el 1 de junio.

El 19º Premio Tristana de novela fantástica tiene por objeto promover el cultivo de la narrativa fantástica con calidad literaria y sentido innovador. La dotación del premio asciende a 8.000 euros y la publicación de la obra, y el plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 30 de junio.

La duodécima edición del Premio de las Letras 'Ciudad de Santander', dotado de 5.000 euros, distinguirá la trayectoria sobresaliente de escritores nacidos o residentes en Cantabria, y la presentación de candidaturas a cargo de instituciones o asociaciones culturales se extenderá hasta el 25 de septiembre.

Los galardones de los diferentes certámenes serán entregados en el transcurso de la Gala de las Letras de 2026.

Méndez ha destacado "el poder de convocatoria y la proyección que esta iniciativa del Ayuntamiento de Santander está alcanzando en el panorama literario nacional e internacional", y ha afirmado que cada año se amplía más el ámbito de participación en los mismos.

Así, ha apuntado que, en la última edición, se presentaron cerca de un millar de originales procedentes de todas las provincias de España y de la práctica totalidad de países latinoamericanos, con alta representación de Argentina, México y Cuba, y un notable incremento de los procedentes de Uruguay, Colombia y Estados Unidos.

También ha resaltado "el carácter cualitativo y referente" de estos premios que, según ha constatado, queda demostrado en el elevado número de autores que en su día fueron ganadores de algunos de estos certámenes y que, en la actualidad, se han convertido figuras consagradas dentro del panorama literario.