Convocan una concentración este martes contra el "veto" del Consejo Escolar a debatir una proposición sobre Palestina

Cartel de la concentración contra el "veto" del Consejo Escolar a debatir una proposición sobre Palestina. - CCOO

Será las 17.30 horas en el antiguo CEP Simón Cabarga de Santander, coincidiendo con la celebración del Pleno del Consejo Escolar

CCOO, UGT, Marea Palestina, PSOE, IU, PCTE y Frente de Estudiantes han convocado este martes, 30 de septiembre, una concentración para protestar por el "veto" del Consejo Escolar de Cantabria de la semana pasada a debatir una resolución sobre Palestina promovida por la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria.

La movilización será a las 17.30 horas en el antiguo CEP Simón Cabarga de la calle Montevideo 2 de Santander, coincidiendo con la celebración en este mismo espacio del Pleno del Consejo Escolar de Cantabria, ha indicado CCOO en nota de prensa.

Al grito de 'La educación no puede ser neutral ante el sufrimiento humano', las organizaciones y movimientos convocantes quieren "dar un paso al frente y responder al argumento de la Administración, que se escuda en que el Consejo Escolar no hace pronunciamientos políticos".

Han subrayado que esta proposición de resolución "vetada" responde a "una defensa de la paz, de los derechos humanos, de la resolución de conflictos y de la protección del sistema educativo de todo un país devastado, es decir, es defensa de la vida, tal y como establece en sus fines la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación)".

Las organizaciones han insistido en que "la LOMLOE sí establece en sus fines la formación para la paz, respeto a los derechos humanos, a los seres vivos y al medio ambiente y promueve la educación en la convivencia, el respeto y la prevención de conflictos".

"Estos conceptos se integran a través de la educación para la ciudadanía democrática, que busca desarrollar una conciencia crítica, la comprensión de los derechos humanos y el fomento de valores como la tolerancia, la justicia y la solidaridad para construir sociedades más justas y pacíficas", han defendido.

STEC PIDE POSICIONARSE AL CONSEJO ESCOLAR

Por su parte, STEC ha señalado este lunes en un comunicado que el Pleno del Consejo Escolar de Cantabria tiene "otra oportunidad" este martes para "posicionarse, mostrando humanidad ante lo que está ocurriendo".

Según ha indicado, establece que "el tema debe volver a tratarse en el Pleno", "al no alcanzarse la mayoría de dos tercios que exige el reglamento en su artículo 14 para delegar las decisiones en la Comisión Permanente".

Así, STEC ha hecho un llamamiento a todos los componentes del Pleno del Consejo Escolar de Cantabria para que "reflejen el sentir abrumador de nuestra comunidad educativa y permitan que este órgano pueda ponerse del lado de la humanidad en un contexto histórico en el que nadie entiende mirar hacia otro lado".