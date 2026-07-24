Cooperativas y empresas sociales presentan sus productos y servicios en la I Feria de Economía Social de Cantabria

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, inaugura la I Feria de Economía Social de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas y empresas sociales han presentado sus productos y servicios en la I Feria de Economía Social de Cantabria, este viernes, en Laredo.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha inaugurado, junto al alcalde de Laredo, Miguel González, esta feria que organiza la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (MMS) en el Mercado Abastos del municipio, en el marco del proyecto europeo 'ResilientES - Economía Social, motor del desarrollo socioeconómico de zonas de interior y no urbanas en el SUDOE'.

Esta iniciativa, en la que participan cooperativas y empresas sociales para presentar sus productos y servicios, explicando su impacto en el desarrollo local, cuenta con el apoyo de los socios colaboradores del proyecto: la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo y la Asociación Empresarial de Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria (AECOSAL).

Arasti ha afirmado que se trata de una iniciativa que sitúa en primer plano un modelo empresarial que "ha demostrado su capacidad para generar empleo estable, cohesión social y desarrollo económico sostenible" y ha puesto en valor la importancia creciente que la economía social tiene en Cantabria, con más de 300 entidades que desarrollan su actividad bajo este modelo y alrededor de 3.000 personas que participan como socios cooperativistas.

Y ha apuntado que su aportación supera los 175 millones de euros anuales, lo que representa más del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Durante su intervención, Arasti ha destacado el apoyo de "forma decidida" del Gobierno de Cantabria hacia la economía social porque cree en ella y, prueba de ello, es "la política estable de apoyo al sector que mantiene su departamento, con medidas económicas y actuaciones orientadas a facilitar su crecimiento y consolidación".

En este sentido, ha recordado que su Consejería destina actualmente alrededor de 2,2 millones de euros anuales al impulso de las cooperativas y sociedades laborales, y fruto de esa colaboración es la modificación que Industria llevó a cabo en las ayudas destinadas a la constitución de cooperativas y sociedades laborales y a las inversiones realizadas por estas entidades.

En concreto, la ayuda para la constitución de cooperativas y sociedades laborales pasó de 15.000 a 19.500 euros; la de incorporación de socios trabajadores aumentó de 3.000 a 4.500 euros, y la cuantía máxima para inversiones se incrementó de 20.000 a 30.000 euros.

Además, su Consejería ha trabajado "para reducir obstáculos administrativos" y la Ley de Simplificación Administrativa ha incorporado "importantes mejoras" para las cooperativas, atendiendo reivindicaciones históricas planteadas por el sector, tales como la simplificación de determinados procedimientos mediante la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables, o el refuerzo de su compromiso con las empresas de inserción, a través de la reforma de la orden de ayudas destinada al fomento de la inserción sociolaboral, incrementando los apoyos existentes.

Así, las ayudas para la contratación y mantenimiento de personas en situación o riesgo de exclusión social han aumentado de 7.000 a 8.500 euros por trabajador, y las ayudas destinadas al personal de apoyo a la actividad productiva se han incrementado de 8.000 a 9.500 euros, por lo que la Consejería de Industria ha destinado 350.000 euros a las empresas de inserción, un 20 por ciento más que en el ejercicio anterior.

A todo ello, según Arasti, hay que añadir las ayudas destinadas a las asociaciones representativas de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y asociaciones representativas del empleo autónomo, con una dotación global de 300.000 euros.

Por otro lado, ha destacado que el Gobierno de Cantabria, durante los dos últimos años, ha desarrollado 43 programas específicos dirigidos a personas trabajadoras y socias de la economía social, beneficiando a cerca de 700 alumnos, y en 2026 se ha incrementado esa financiación un 13 por ciento, alcanzando los 100.000 euros, cuya convocatoria saldrá próximamente.

Además, el Ejecutivo autonómico ha destinado alrededor de un millón de euros a actuaciones de emprendimiento y promoción de la economía social a través de las Agencias de Desarrollo Local.

"Tenemos compromiso con una economía social más inclusiva que también se refleja en las políticas dirigidas a las personas con discapacidad y, especialmente, en el apoyo a los Centros Especiales de Empleo, con una inversión de unos 15 millones de euros anuales, para poner en marcha, entre otras medidas, nuevas ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barreras de accesibilidad, con subvenciones de hasta 1.800 euros por persona y un máximo de 18.000 euros por centro", ha apostillado.

También se ha incrementado en más de un 50 por ciento el presupuesto para costes salariales en los últimos dos años, elevando la subvención del 50 al 65 por ciento del salario mínimo para las personas con especiales dificultades de acceso al empleo, y las ayudas al autoempleo contemplan incrementos específicos para las personas con discapacidad, de tal manera que las ayudas al inicio de actividad incluyen un incremento del 20 por ciento para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento.

Tras el acto inaugural, el director técnico de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, Javier Hernández, ha explicado que el proyecto 'ResilientES aspira a revitalizar los territorios no urbanos, rurales y de interior del espacio SUDOE, con la economía social como motor de desarrollo socioeconómico, basado en los recursos autóctonos y la colaboración entre actores locales para generar empleo de calidad, garantizar el acceso a servicios y fijar población.

Tal y como ha recordado Hernández, el proyecto se inició en junio de 2025 y tiene una duración prevista de 36 meses, es decir, hasta 2028, contando con una ayuda total FEDER de 1.265.794 euros, siendo los beneficiarios principales la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Autónomos y Economía Social de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa; la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria; otros 4 socios españoles; 2 socios portugueses y 2 franceses, junto a 25 socios asociados (15 españoles, 6 portugueses y 4 franceses) que conforman el partenariado.