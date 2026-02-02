Cortada la S-10 en Medio Cudeyo, en sentido Vizcaya, por el vuelco de un camión - EUROPA PRESS

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autovía de acceso Este a Santander (S-10) permanece cortada a la altura de Medio Cudeyo, sentido Vizcaya, por el vuelco de un camión.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria, el vuelco se ha producido en el kilómetro 7 y el conductor del camión ha resultado ileso.

Hasta que el vehículo pueda ser retirado de la vía, se ha habilitado un desvío por Astillero.