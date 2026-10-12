Cortada la N-623 en Luena por el incendio de un camión

Aviso del corte total de la N-623 en Luena publicado en la web de la DGT - DGT

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión en el municipio de Luena mantiene a estas horas del lunes la carretera nacional N-623, a la altura del punto kilométrico 108, en ambos sentidos.

Según la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press, la carretera está cortada desde aproximadamente las 16.00 horas.

Por su parte, el 112 ha informado en redes sociales que los Bomberos está trabajando para extinguir el incendio en el camión afectado.