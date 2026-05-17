Cortado al tráfico un tramo de la calle San José ante la caída de cascotes de una fachada

SANTANDER 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha procedido hoy al corte al tráfico de vehículos del tramo de la calle San José entre Ataúlfo Argenta y Rualasal.

La decisión se ha adoptado como medida de precaución y seguridad después de que varios cascotes de la fachada del inmueble ubicado en la esquina entre San José y Ataúlfo Argenta cayeran sobre la vía.

Los bomberos se desplazaron hasta el lugar y retiraron los escombros, y el entorno del edificio afectado se ha balizado hasta que sus propietarios realicen mañana las correspondientes gestiones de evaluación sobre el alcance de los desperfectos, ha informado el Consistorio.