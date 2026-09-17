Cantabria, la CCAA donde más sube el salario en el segundo trimestre, un 8,8%

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) bajó un 2,5 por ciento en Cantabria el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo del año anterior, hasta los 3.110 euros, que sin embargo es un 4,7% más respecto a los tres primeros meses de este ejercicio. Además, fue la comunidad donde más subieron los salarios: un 8,8%.

En toda España, el coste laboral de las empresas aumentó un 4% entre abril y junio respecto a esos meses de 2025 y se situó en 3.388 euros por trabajador y mes, su valor más alto en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este incremento interanual del coste laboral, nueve décimas inferior al avance registrado en el primer cuarto del año, se acumulan 22 trimestres consecutivos de alzas.

Por comunidades autónomas, Asturias, Cataluña y Madrid presentaron los mayores incrementos del coste laboral, mientras que Extremadura, Navarra y La Rioja registraron los menores.

En cuanto a los salarios, subieron en el segundo trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cantabria (+8,8%), Asturias (+6%), Cataluña (+5,1%) y País Vasco (+5%).

Entre abril y junio se registraron 151.736 vacantes de empleo en España, casi 2.000 más que en el mismo trimestre del año pasado, de las que 1.309 corresponden a Cantabria, y suponen el 0,9% del total nacional.

COSTE SALARIAL Y OTROS COSTES.

Del todo el coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) llegó a los 2.283 euros de media en Cantabria por trabajador y mes en el segundo trimestre de 2026, aunque se situó por debajo del promedio nacional, que fue de 2.512 euros.

Por su parte, de abril a junio, otros costes (no salariales) representaron en Cantabria 826 euros, por debajo de los 910 de hace un año, y que equivale a un descenso del 9,2%, de nuevo inferior al valor del conjunto del país (875 euros).

En el segundo trimestre del año, las horas pactadas por trabajador y mes fueron en Cantabria 153,1, por encima de las 150,7 de hace un año; las horas efectivamente trabajadas 129,6 y las no trabajadas 24.

Los trabajadores a tiempo completo tuvieron 167,9 horas pactadas, 141,4 horas efectivas y 26,9 horas no trabajadas.

De su lado, los trabajadores a tiempo parcial tuvieron 96,4 horas pactadas, 84,3 horas efectivas y 12,9 horas no trabajadas.

DATOS NACIONALES

En España, entre abril y junio, los salarios subieron también un 4% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.512,68 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre 875,47 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,2%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,2% interanual en el segundo cuarto de 2026.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 4,8% en tasa interanual en el segundo trimestre, hasta los 26,18 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4% interanual, hasta los 22,32 euros.