La creación de empresas sube un 5,7% en junio en Cantabria, por encima de la media

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 92 sociedades mercantiles se constituyeron en Cantabria en junio, lo que supone un 5,7 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. Este aumento se sitúa 4 puntos por encima del experimentado en el conjunto del país (1,7), según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del tercer mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en la región de la serie histórica. Así, sale de las cifras negativas que registró en mayo (-7,1%).

Por otro lado, durante el sexto mes del año se disolvieron en la comunidad un total de 21 empresas, un 16,7% más que en junio de 2025.

Según el INE, para la constitución de las 92 empresas creadas en junio se suscribieron algo más de 0,85 millones de euros, lo que supone un 59,02% más que en el mismo mes de hace un año (0,85 millones de capital desembolsado).

De las 21 empresas que echaron el cierre el pasado junio en Cantabria, 18 lo hicieron voluntariamente y las otras tres restantes por otras causas.

La Rioja (+86,67%) Navarra (+78,21%) y Extremadura (+33,03%) fueron las comunidades que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Galicia y Comunitat Valenciana con retrocesos de un 13,37%, 11,45% y un 7,64%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Comunidad Valenciana (+52,08%), La Rioja (+50%) y Murcia (+40%) fueron donde más se destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha las que menos, con retrocesos de un 42,86%, 38,46% y un 8,82%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 61,5% en Cantabria en junio, hasta las 21 empresas.

El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 7,51 millones de euros, cifra un 33% inferior a la de junio del año anterior.