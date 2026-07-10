Creadas las primeras becas para preparar oposiciones a la Seguridad Social: 23 ayudas de 8.400 euros

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios a su llegada para clausurar el seminario 'Seguridad social, un puente entre generaciones' durante los Cursos de Verano de la UIMP - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha la creación de las primeras becas destinadas a preparar las oposiciones a los cuerpos superiores a la Seguridad Social, que contemplan 23 ayudas dotadas con 8.400 euros anuales cada una, y que cuentan con una inversión total de 193.200 euros.

Lo ha anunciado la titular del departamento, Elma Saiz, este viernes, cuando se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las bases reguladoras para la concesión de estas becas y con motivo de la clausura del curso 'Seguridad Social, un puente entre generaciones', que se ha impartido esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

En el cierre de la actividad académica, la ministra ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es facilitar la preparación de quienes quieran incorporarse a la Seguridad Social -técnicos, letrados, interventores, actuarios, estadísticos o economistas-, favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público e incorporar talento joven a la institución, un "pilar fundamental" del Estado de Bienestar.

"Queremos que desarrollar una carrera profesional en la Seguridad Social sea una opción real para cualquier persona con vocación de servicio público", ha indicado Saiz, para quien uno de los avances más importantes ha sido el incorporar al sistema a quienes realizan sus prácticas formativas no remuneradas. Desde su puesta en marcha, hace dos años y medio, más de 2,3 millones de jóvenes se han beneficiado de la medida.

Durante su intervención, la responsable de Seguridad Social ha defendido que desarrollar una carrera profesional en la institución debe ser una "opción real" para cualquier persona con vocación de servicio público, basada en el mérito y la capacidad.