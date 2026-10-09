La creadora Solange Pessoa invita a recorrer su muestra en el Centro Botín "no solo con los ojos, sino con los sentidos" - CENTRO BOTÍN

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creadora brasileña Solange Pessoa inaugura este sábado, 10 de octubre, en el Centro Botín, 'Del día o de la noche', su primera exposición en España, en la que sus instalaciones se presentan "como entidades vivas" y en la que ha invitado a los visitantes a recorrer "no solo con los ojos, sino también con los sentidos".

Pessoa trae a Santander hasta el 28 de marzo de 2027 una muestra con la naturaleza muy presente al igual que la memoria o la espiritualidad. Toda una experiencia visual pero "sin un mensaje cerrado", ha apuntado la comisaria de la exposición, Bárbara Rodríguez, quien ha afirmado que no se la puede encasillar "en un movimiento o moda artística".

Con unas instalaciones que evocan a la tierra, a Minas Gerais, al origen, al exceso del Barroco minero... y con referencias ibéricas por el colonialismo portugués además de la importante presencia del caballo, al que define "como la metáfora del movimiento", Pessoa pretende transportar al visitante a lo sombrío, a "esa especie de oscuridad" que la gusta cultivar, pero también a la luz.

"El artista no tiene dominio racional sobre lo que hace", ha afirmado Pessoa, que se apoya en "el exceso, la intensidad material y las formas contorsionadas", utilizando cabello, cera, cuero, sangre y otras materias orgánicas, "acumuladas de forma densa hasta generar una fuerte carga física y sensorial".

Su obra puede relacionarse con el legado de la antropofagia vinculado al modernismo brasileño, en la medida en que "devora y transforma cosmologías indígenas, africanas y europeas en un lenguaje propio".

La muestra presenta una selección de trabajos que vinculan investigaciones y obras tempranas de los años 90 con desarrollos formales de la década presente, procedentes del estudio de la artista, de colecciones institucionales y privadas, además de dos nuevas instalaciones producidas expresamente para la arquitectura y el entorno del Centro Botín.

Y va acompañada de una publicación con textos de la doctora en Historia del Arte Maria Berbara, especializada en historia del arte y cultura visual del mundo ibérico y Brasil, y la profesora emérita Yvette Sánchez, así como con una contribución de Bárbara Rodríguez.

La exposición cuenta con la colaboración de la Fundación Cartier de París y ha sido producida expresamente para la arquitectura del Centro Botín.