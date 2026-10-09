La creadora Solange Pessoa invita a recorrer su muestra en el Centro Botín "no solo con los ojos, sino con los sentidos"

El espacio cultural acoge por primera vez en España la obra multidisciplinar de la artista brasileña

La creadora Solange Pessoa invita a recorrer su muestra en el Centro Botín "no solo con los ojos, sino con los sentidos"
La creadora Solange Pessoa invita a recorrer su muestra en el Centro Botín "no solo con los ojos, sino con los sentidos" - CENTRO BOTÍN
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 12:39
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SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creadora brasileña Solange Pessoa inaugura este sábado, 10 de octubre, en el Centro Botín, 'Del día o de la noche', su primera exposición en España, en la que sus instalaciones se presentan "como entidades vivas" y en la que ha invitado a los visitantes a recorrer "no solo con los ojos, sino también con los sentidos".

Pessoa trae a Santander hasta el 28 de marzo de 2027 una muestra con la naturaleza muy presente al igual que la memoria o la espiritualidad. Toda una experiencia visual pero "sin un mensaje cerrado", ha apuntado la comisaria de la exposición, Bárbara Rodríguez, quien ha afirmado que no se la puede encasillar "en un movimiento o moda artística".

Con unas instalaciones que evocan a la tierra, a Minas Gerais, al origen, al exceso del Barroco minero... y con referencias ibéricas por el colonialismo portugués además de la importante presencia del caballo, al que define "como la metáfora del movimiento", Pessoa pretende transportar al visitante a lo sombrío, a "esa especie de oscuridad" que la gusta cultivar, pero también a la luz.

"El artista no tiene dominio racional sobre lo que hace", ha afirmado Pessoa, que se apoya en "el exceso, la intensidad material y las formas contorsionadas", utilizando cabello, cera, cuero, sangre y otras materias orgánicas, "acumuladas de forma densa hasta generar una fuerte carga física y sensorial".

Su obra puede relacionarse con el legado de la antropofagia vinculado al modernismo brasileño, en la medida en que "devora y transforma cosmologías indígenas, africanas y europeas en un lenguaje propio".

La muestra presenta una selección de trabajos que vinculan investigaciones y obras tempranas de los años 90 con desarrollos formales de la década presente, procedentes del estudio de la artista, de colecciones institucionales y privadas, además de dos nuevas instalaciones producidas expresamente para la arquitectura y el entorno del Centro Botín.

Y va acompañada de una publicación con textos de la doctora en Historia del Arte Maria Berbara, especializada en historia del arte y cultura visual del mundo ibérico y Brasil, y la profesora emérita Yvette Sánchez, así como con una contribución de Bárbara Rodríguez.

La exposición cuenta con la colaboración de la Fundación Cartier de París y ha sido producida expresamente para la arquitectura del Centro Botín.

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