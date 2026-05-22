Crecen en Cantabria casi un 7% interanual los accidentes laborales con baja en el primer cuatrimestre

Archivo - Un trabajador - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en el primer cuatrimestre del año un total de 2.354 accidentes laborales con baja, un 6,95 por ciento más que en el mismo del año pasado, cuando fueron 2.201. De ellos, diez fueron graves y cuatro mortales, según el avance estadístico del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICCAST) comparado con los datos definitivos del mismo periodo de 2025.

De ese total, 2.049 fueron en jornada y 305 'in itinere', cifras que en ambos casos superan a las registradas en los primeros cuatro meses de 2025, cuando fueron 1.939 y 262, respectivamente.

Por sectores, casi el 62,6 por ciento se produjeron en el de los servicios, que acumula hasta abril 1.473 accidentes de trabajo con baja, un 3,3% más que en el primer cuatrimestre de 2025, cuando fueron 1.426.

Tras él, pero a distancia significativa, se encuentra la industria, con 475; la construcción, con 339, y la agricultura con 67.

Todos los sectores han registrado incrementos respecto al primer cuatrimestre de 2025, salvo la agricultura.

CCOO LAMENTA EL "PEOR" ABRIL DESDE 2009 EN SINIESTRALIDAD

De los 2.354 accidentes con baja en los primeros cuatro meses del año, 564 ocurrieron en abril, un 6,62% más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 498 fueron en jornada y 66 in itinere y uno fue grave.

CCOO ha indicado que se trata del "peor dato" de siniestralidad laboral en Cantabria en un mes de abril desde 2009, "exceptuando el 2022 por la distorsión de las bajas COVID".

A esos 564 accidentes con baja de abril, hay que sumar otros 488 sin baja, lo que da un total de 1.052, cinco menos que en marzo.

"Las cifras de siniestralidad nos siguen alarmando mes a mes", ha afirmado la secretaria de Salud Laboral de CCOO, Laura Lombilla.

A su juicio, estos datos muestran "la pasividad de las empresas respecto a la prevención de riesgos laborales".

"No nos cansaremos de repetir que la inversión en prevención es una inversión fundamental y cuando hablamos de vidas humanas, no podemos hablar de rentabilidad", ha subrayado Lombilla.

La sindicalista ha insistido en que, mientras las empresas "no asuman su responsabilidad sobre la siniestralidad y las consecuencias de no hacerlo", los trabajadores "seguirán acudiendo a su puesto de trabajo expuestas a perder su vida o a sufrir daños en su salud".