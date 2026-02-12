Crecen en enero las listas de espera sanitarias, un 2,6% la quirúrgica

Archivo - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica creció en enero en 349 personas en relación al pasado diciembre, hasta las 14.839 personas, un incremento del 2,4 por ciento que llega tras varios meses de descensos y que también se da en las de consultas (+756) y pruebas diagnósticas (+677).

También, en el primer mes del año se produjo un aumento, aunque ligero, de la demora media quirúrgica, al pasar de los 136,8 días en diciembre a 137,4 --más de cuatro meses y medio--.

Sin embargo, ésta ha bajado, aunque también poco, tanto en consultas como en pruebas diagnósticas.

CIRUGÍAS

Por especialidad, las mayores listas de espera se dan en traumatología, con más de 4.900 esperando para someterse a una operación, para la que la demora media es de 188,7 días (más de seis meses); y en oftalmología, con 3.218 pacientes aguardando para una cirugía, para la que deben esperar de media 82,1 días (casi tres meses).

La mayor demora media se da en cirugía plástica, donde asciende a 266,1 días (unos ocho meses y medio), y en la que hay 385 pacientes en lista de espera.

Durante el mes de enero se realizaron 2.784 cirugías programadas --el 82% en turno de mañana-- y 436 urgentes.

CONSULTAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Por otra parte, enero se cerró con 38.087 pacientes esperando una primera consulta, 756 más de lo que había a cierre de diciembre, lo que supone un incremento del 1,92%.

Sin embargo, la demora media se ha reducido en 1,6 días, hasta los 59,4 días (casi 2 meses).

Además, hay 40.833 personas aguardando para una prueba diagnóstica, que son 677 más que las que había a cierre del pasado año, cuando eran 40.156, casi 1,7% más.

Como en el caso de las consultas, la demora media en pruebas diagnósticas también se ha reducido, aunque mínimamente, de los 74 a los 73,8 días.