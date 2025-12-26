La criminalidad en Val de San Vicente cae un 24% hasta septiembre

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el alcalde de Val de San Vicente, Julio Arranz; el teniente coronel de la Guardia Civil Julio Postigo y otros cargos de la Benemérita en la Junta de Seguridad del municipio - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VAL DE SAN VICENTE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las infracciones penales se han reducido un 23,96 por ciento en Val de San Vicente de enero a septiembre en comparación con el mismo periodo de 2024, una disminución que se debe principalmente a la caída del 25% de la delincuencia convencional, así como de un 18,7% de la ciberdelincuencia.

Los hurtos descendieron hasta septiembre un 7,14% y no se han registrado robos con violencia ni sustracciones de vehículos en el municipio durante estos primeros nueves meses del año.

Así se desprende de los datos expuestos en la Junta Local de Seguridad celebrada este viernes en el Ayuntamiento, en la que también se han analizado los datos del Sistema VioGén, en el que constan 15 casos activos en el municipio y de cuyo seguimiento se encarga la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha presidido la reunión junto a alcalde de Val de San Vicente, Julio Arranz, y en ella han participado también el jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel Julio Postigo, junto a otros mandos del cuerpo.

En la reunión se ha destacado la "buena coordinación y colaboración permanente" con la Policía Local para reforzar la seguridad en el municipio, ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno.