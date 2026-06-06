Cruz Roja vigilará las playas de Santander 103 días este verano con 44 efectivos diarios

Dispositivo de limpieza de playas de Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Cantabria se encargará de vigilar las playas de Santander este verano y de prestar el servicio de socorrismo, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, además de los dos primeros fines de semana de este mes y los dos últimos de septiembre, lo que supone un total de 103 días. El operativo contará con 44 efectivos diarios.

El Ayuntamiento de Santander ha presentado este sábado los dispositivos de salvamento, atención y cuidado de los arenales de la ciudad con motivo del inicio de la temporada de playas.

La presentación ha corrido a cargo de la alcaldesa, Gema Igual, en la Segunda Playa de El Sardinero y acompañada del concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo; la de Medio Ambiente, Margarita Rojo; representantes de Cruz Roja Cantabria y de la empresa Playas Santander, encargada de la limpieza y mantenimiento.

Según ha destacado la regidora, se trata de un amplio despliegue de medios humanos y técnicos que "refleja el compromiso municipal con la seguridad, la prevención, la accesibilidad y la calidad de los arenales de la ciudad".

VIGILANCIA.

La vigilancia de los arenales se prestará de forma ininterrumpida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, además de los dos primeros fines de semana de junio (6, 7, 13 y 14) y los dos últimos de septiembre (19, 20, 26 y 27), lo que supone un total de 103 días de servicio.

Como ya ocurrió el pasado verano, durante julio y agosto se ampliará el horario de vigilancia en las playas de La Magdalena y Primera y Segunda del Sardinero. En estos arenales, el servicio funcionará entre las 10.00 y las 20.00 horas, reforzando la vigilancia una hora y media antes y media hora después del horario habitual.

Esta medida responde al incremento de usuarios que registran estas playas durante los meses centrales del verano y permite reforzar tanto la capacidad preventiva como la intervención en las zonas con mayor afluencia.

El servicio contará con vigilancia diaria en las playas de La Virgen del Mar, La Maruca, Mataleñas, Primera y Segunda del Sardinero, La Concha, El Camello, Bikinis, La Magdalena y Los Peligros. Por su parte, la playa de El Bocal dispondrá de servicio de salvamento durante fines de semana y festivos.

El operativo estará integrado por 44 efectivos diarios, entre socorristas, patrones de embarcación, personal sanitario, técnicos de emergencias, conductores, personal de coordinación y administración.

Además, Santander dispondrá de 13 puestos de vigilancia distribuidos por los distintos arenales, dos embarcaciones de rescate y dos ambulancias.

El servicio contará con dos puestos sanitarios ubicados en la playa de La Magdalena y en la Segunda Playa del Sardinero, que actuarán como centros de estabilización y primera asistencia sanitaria.

Asimismo, habrá una ambulancia de soporte vital básico en El Cormorán y otra de soporte vital avanzado en La Magdalena. También estarán operativos una embarcación neumática de rescate y una moto de agua con camilla para intervenciones rápidas en el mar.

Todos los recursos estarán coordinados desde el Centro Provincial de Coordinación de Cruz Roja y desde el módulo sanitario de El Cormorán, para garantizar una respuesta "rápida y eficaz" ante cualquier incidencia.

BAÑO ADAPTADO.

La playa de Los Peligros volverá a ofrecer el servicio de baño adaptado para personas con movilidad reducida, atendido por dos socorristas especializados. Además, las de El Camello, Primera y Segunda del Sardinero dispondrán de un servicio de apoyo familiar al baño adaptado.

Este servicio continúa siendo una de las principales prioridades del Ayuntamiento porque responde al compromiso municipal con unas playas "inclusivas, accesibles y pensadas para todos", ha resaltado Igual.

LIMPIEZA Y MANENIMIENTO.

Por otro lado, ha indicado que las playas de Santander continúan siendo un "referente de calidad, seguridad y accesibilidad", y que el Ayuntamiento "seguirá trabajando para mantener y mejorar cada año los servicios vinculados al litoral".

Así, ha apuntado que la seguridad y la calidad de las playas se complementan con el nuevo servicio específico de limpieza y mantenimiento de arenales, gestionado por la UTE OHL Servicios Ingesan-FCC Medio Ambiente, con una inversión anual de 1,7 millones de euros.

El Ayuntamiento considera este servicio una necesidad esencial para la calidad de vida de la ciudadanía, la conservación del entorno y el mantenimiento de la excelencia turística de la ciudad.

Entre las principales mejoras ya introducidas el pasado año destacan la instalación de 140 contenedores de recogida selectiva distribuidos por todos los arenales, frente a los 90 existentes anteriormente; la incorporación de 20 papeleras autocompactadoras solares con sensores de llenado y gestión digital; la renovación integral de las pasarelas de acceso; la instalación de 11 nuevos aseos portátiles adaptados; y nuevas medidas de accesibilidad como sillas anfibias, andadores adaptados, muletas especiales y pérgolas para el baño asistido.

Asimismo, el servicio incorpora nuevos vehículos y maquinaria especializada, incluidos robots de limpieza, tractores con cribadoras, quads y un furgón taller, permitiendo una limpieza intensiva y sostenible que comienza a medianoche con el cribado mecánico de la arena y continúa durante toda la jornada.