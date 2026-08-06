CSIF alerta de que la "falta" de policías locales puede "comprometer la seguridad" en las fiestas de Torrelavega

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TORRELAVEGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la "falta" de planificación del Ayuntamiento de Torrelavega en la organización del dispositivo de la Policía Local para las próximas fiestas patronales y ha alertado de que el "déficit" de efectivos puede "comprometer la seguridad" de la ciudadanía y de los propios agentes.

Así lo ha advertido el sindicato este jueves en nota de prensa, en la que ha criticado que los agentes han conocido los horarios de los servicios extraordinarios que deberán cubrir a "apenas" una semana del inicio de las fiestas, previsto para el próximo jueves, 13 de agosto.

Para CSIF, esta comunicación "tardía" evidencia, una vez más, la "ausencia de previsión" por parte del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), "dificultando" la organización personal y familiar de una plantilla que, además, se encuentra en pleno periodo vacacional.

El sindicato ha señalado que estos servicios extraordinarios se cubren mediante una bolsa de horas extraordinarias de carácter voluntario, por lo que resulta "imprescindible" una planificación con suficiente antelación.

A esta "falta de organización" se suma el "problema estructural" de personal que arrastra la Policía Local de Torrelavega. Al respecto, ha indicado que, "aunque la plantilla presupuestada asciende a 95 agentes, actualmente apenas hay unos 60 efectivos en activo y únicamente alrededor de 45 prestan servicio en la calle".

Esta situación puede provocar, ha alertado, que mientras se desarrollan conciertos, espectáculos y otros actos con gran concentración de personas, el servicio ordinario quede reducido a dos agentes patrullando la ciudad, una dotación "claramente insuficiente" para atender cualquier incidencia que pueda producirse fuera del recinto festivo y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencia.

El sindicato insiste en que "la seguridad de la ciudadanía no puede depender de la disponibilidad de los agentes para realizar horas extraordinarias ni de decisiones adoptadas a última hora", especialmente durante la semana de mayor afluencia de personas en la ciudad.

Ha aseverado que la responsabilidad de planificar un dispositivo de seguridad adecuado y dotarlo de los recursos humanos necesarios corresponde al Ayuntamiento de Torrelavega, que "debe garantizar un servicio eficaz y suficiente" para atender cualquier incidencia.

Además, el sindicato lamenta la "falta de negociación" con la representación de los trabajadores y ha destacado que desde hace tiempo reclama medidas para reforzar la plantilla, cubrir las plazas vacantes y planificar con suficiente antelación tanto los servicios extraordinarios como un plan específico de seguridad para las fiestas patronales.

Para la organización sindical, garantizar la seguridad durante uno de los acontecimientos con mayor concentración de personas del año exige una planificación "seria", una "suficiente" dotación de efectivos y una gestión "responsable" de los recursos humanos, circunstancias que, a juicio de CSIF, no se están produciendo en la preparación de las próximas fiestas patronales de Torrelavega.