CTC reivindica la innovación como "aliado imprescindible" para la competitividad de Cantabria en su 25 cumpleaños

Celebración del 25 aniversario del CTC - CTC

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico CTC ha celebrado este miércoles su 25 aniversario en un acto que ha aprovechado para poner de manifiesto su condición de socio de referencia para el sector industrial y reivindicar el valor de la innovación como "aliado imprescindible" para la competitividad y el desarrollo económico y territorial de la región.

Más de un centenar de personas de diferentes administraciones, empresas y centros de investigación han asistido al evento, celebrado en el Palacio de La Magdalena y que ha contado con la presencia de autoridades como la secretaria general de Innovación del Ministerio, Teresa Riesgo, o el consejero cántabro del área, Eduardo Arasti.

En declaraciones a los medios antes de comenzar la celebración, ambos han subrayado la "importantísima" labor de cohesión del centro cántabro. Riesgo ha señalado que el CTC da unos servicios "difíciles de replicar", que hace que las empresas tengan innovación y productos "propios".

Así, ha puesto en valor la variedad de sectores industriales "muy potentes" en esta materia y, tras destacar la relación "muy directa" que la Secretaría General de Innovación mantiene con las comunidades autónomas para gestionar líneas y programas de innovación, ha ensalzado la reciente aprobación en el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) de un proyecto para una empresa del sector del espacio en Cantabria.

"Veremos a ver qué sale de ahí, pero a lo mejor ayuda a llevar a algunos astronautas a la Luna", ha ejemplificado.

Por su parte, el consejero cántabro de Innovación ha afirmado que el CTC "representa el modelo de región en el que creemos". "Una Cantabria que coopera, que innova y que entiende que su tamaño no es una limitación, sino una oportunidad para trabajar mejor juntos", ha dicho.

"Hoy celebramos los 25 años de una de las decisiones más acertadas que ha tomado Cantabria en su historia reciente: apostar de forma decidida por la ciencia, la innovación y el talento de su gente a través del CTC", ha aplaudido Arasti, quien ha considerado que la región "supo mirar al futuro con ambición" cuando decidió poner en marcha el CTC.

En el acto se ha hecho hincapié en la necesidad de un salto de escala que permita a la región intensificar su cultura innovadora. El presidente del Patronato de CTC, David González Pescador, ha advertido que la coyuntura económica actual "obliga a tomarnos este asunto muy en serio: o aceleramos ahora nuestra apuesta por la I+D+i, o nos veremos atrapados en una brecha territorial casi imposible de cerrar".

"Es verdad que Cantabria ha mejorado en los rankings de innovación europeos, pero todavía estamos muy lejos de los grandes polos innovadores del país", ha dicho. En paralelo, ha solicitado a la Administración un marco "estable" para que innovar sea "una decisión natural y sistemática en los consejos de administración".

La celebración del 25 aniversario ha servido también para hacer un recorrido por la trayectoria y evolución de la organización.

Tras un inicio ligado al sector de la automoción, la entidad alcanza el cuarto de siglo como una fundación privada sin ánimo de lucro, que se financia al 90% por los proyectos que ejecuta.

MEJORES RESULTADOS HISTÓRICOS

Además, acumula cuatro ejercicios consecutivos creciendo por encima del 20% y sus "mejores resultados históricos", tanto en ingresos por actividad en I+D+i (27% más respecto a 2024) como en tamaño de plantilla (38 profesionales actualmente).

Unas cifras que, según la directora general del CTC, Beatriz Sancristóbal, "representan confianza del mercado, reconocimiento del trabajo bien hecho y sostenibilidad a largo plazo". Además, ha destacado el factor humano como principal valor competitivo del centro.

"La combinación de talento técnico, especialización y vocación de servicio es, hoy por hoy, nuestro mayor activo". "Hemos trabajado intensamente para retener y atraer talento, pero también para generar orgullo de pertenencia", ha defendido la directiva.

De hecho, la entidad ha aprovechado el evento para entregar una distinción a los trabajadores con más de dos décadas de vinculación profesional al centro.