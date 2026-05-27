El cuarto día de paros horarios en la fábrica de Nestlé en La Penilla vuelve a ser secundado por toda la plantilla - UGT

En el quinto día de negociación del ERE, mañana será el último ya que a partir del 1 de junio se iniciará la huelga indefinida

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS9

El cuarto día de paros de dos horas en todos los turnos de trabajo de la fábrica de Nestlé en La Penilla ha vuelto a ser secundado este miércoles por toda la plantilla del relevo de mañana y el de jornada partida, en coincidencia con el quinto día de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) - planteado por la compañía con 49 despidos en la planta productiva cántabra.

Así lo ha informado el comité de empresa de Nestlé en La Penilla, que ha recordado que los paros horarios, que se iniciaron el 15 de mayo siempre en coincidencia con el calendario de negociación del ERE, también están convocados este jueves 28 de mayo por última vez, ya que a partir del próximo lunes 1 de junio se iniciará una huelga general indefinida en la fábrica cántabra en función del resultado de las negociaciones.

El calendario de negociaciones del ERE de Nestlé tiene previstas inicialmente tres últimas reuniones la próxima semana, en concreto el 2, 3 y 4 de junio.

El comité de empresa ha valorado una vez más que "la plantilla sigue unida, fuerte y decidida en contra de un ERE injustificado e inaceptable" y ha agradecido "el gran apoyo y la respuesta multitudinaria de la población a la manifestación" de este pasado domingo 24, que fue secundada por más de 3.000 personas.

"Como ya se aclaró en el manifiesto que se leyó después de la manifestación, la plantilla no se rinde y no está dispuesta a dar ni un paso atrás", ha subrayado el comité de empresa de la planta productiva de Nestlé en La Penilla.