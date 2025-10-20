Cuatro detenidos por robar en comercios y bares en Cantabria, Aragón y Asturias

Detenido un grupo delictivo por robar en establecimientos comerciales en Aragón, Cantabria y Asturias - GUARDIA CIVIL

Se les atribuyen siete robos por valor de unos 30.000 euros

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por al menos siete robos con fuerza cometidos de madrugada en locales comerciales de Cantabria, Huesca (Aragón) y Asturias.

Según ha informado este Cuerpo, el grupo delictivo aprovechaba la noche para robar en restaurantes, bares y tiendas de telefonía. Los ladrones dividían sus tareas para los robos: mientras dos de ellos vigilaban, un tercero utilizaba un objeto contundente para romper la puerta o el escaparate y junto al cuarto accedía al interior del local para sustraer los efectos. El valor de los daños y lo robado asciende a unos 30.000 euros.

El 2 de octubre cometieron un nuevo robo con fuerza en el interior de un comercio de la localidad de Monzón (Huesca), en el que emplearon mobiliario urbano para romper el escaparate de cristal del establecimiento. Una vez dentro, sustrajeron móviles valorados en más de 6.500 euros.

Los investigadores, tras realizar diferentes comprobaciones, pudieron averiguar los datos del vehículo utilizado por el grupo delictivo en su huida.

Días después, en un control policial en el municipio de Sabiñánigo (Huesca), guardias civiles detectaron el vehículo en el que viajaban cuatro personas. Al identificarlos, observaron que transportaban 795 cajetillas de tabaco, valoradas en unos 4.611 euros, cuatro teléfonos móviles, dos tablets y 2.406 monedas de diverso valor con billetes en efectivo que sumaban un total de 4.000 euros. Además, se encontró el mismo objeto contundente usado para romper el escaparate de cristal del comercio de Monzón.

Las investigaciones, en el marco de la operación 'Fluence', establecieron que el grupo delictivo regresaba de realizar robos en diferentes localidades de Cantabria y Asturias.

Las diligencias han sido entregadas junto con los detenidos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Monzón, que ha dictado prisión provisional para todos ellos.