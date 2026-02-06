Cuatro heridos tras colisionar dos vehículos en Selaya

Cuatro heridos en una colisión de dos vehículos en Selaya - 112 CANTABRIA

SANTANDER 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido trasladadas este viernes al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander tras colisionar los dos vehículos en los que viajaban en el kilómetro 25,8 de la carretera autonómica CA-142, a la altura de Selaya.

En uno de los turismos solo circulaba el conductor y en el otro tres personas. Los cuatro heridos "en principio" no revisten gravedad, según ha informado el Servicio de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria a través de su perfil en la red social X.

El 112 ha movilizado hasta el lugar a bomberos del Gobierno de Cantabria, que han extraído a un hombre de uno de los turismo. Además, el 061 ha atendido y evacuado a todas las víctimas.

También, han acudido hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, de la Policía Local y de mantenimiento de carreteras.