'En La Cuerda Floja' Celebra Su XV Edición Con 15 Compañías Y Más De 20 Funciones Bajo El Lema 'Celebremos Circo' - FSC

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Circo y Artes Vivas 'En la cuerda floja' celebrará su XV edición del 12 al 22 de noviembre bajo el lema 'Celebremos Circo', en el que reunirá a 15 compañías en más de 20 funciones organizadas por el Café de las Artes Teatro (CdAT).

La programación ha sido diseñada para desplegar más de 20 funciones, junto a dos residencias de creación, dos talleres y dos funciones escolares en diez espacios de Santander y otros municipios de Cantabria, consolidando así la apuesta del festival por el circo "como lenguaje escénico vivo y diverso, combinando espectáculos para públicos diferentes con iniciativas de creación, formación y encuentro", ha informado la Fundación Santander Creativa, que ha reconocido a este programa un año más en su convocatoria de subvenciones.

Entre las propuestas destacadas figuran varios espectáculos reconocidos en el panorama estatal, como 'Domte', de la compañía Nacho Flores, que ha recibido el Premio FETEN 2026 al mejor espectáculo de noche, y 'AKRI', de Manel Rosés, que ha obtenido en 2026 el Premio FETEN al mejor espectáculo y el premio al mejor espectáculo de la Mostra de Igualada.

La programación reúne también propuestas que exploran diferentes posibilidades del circo, desde el humor y el clown hasta la acrobacia, la magia y el trabajo con objetos.

A través de 'Circonexiones', el festival amplía su presencia más allá de Santander y refuerza la colaboración con espacios culturales como la Biblioteca Central de Cantabria, el Centro Botín, el Palacio de Festivales y otros espacios, así como con municipios como Castro Urdiales y Santa María de Cayón, con los que colabora desde hace más de 10 años.

La formación y la mediación completan la programación, con talleres como 'Windstyle', impartido por la compañía francesa La Chose Est Fine, que propone investigar el malabarismo, el contacto y el movimiento corporal, y 'Cargar con humor las piedras de la vida', de la compañía EIA, que utiliza el humor y los equilibrios como punto de partida para el encuentro con personas mayores.

A lo largo de sus catorce ediciones anteriores, el festival ha acogido a más de 130 compañías y reunido a unos 45.000 espectadores.