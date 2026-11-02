Cultura acerca a nueve municipios esta semana un amplio programa escénico a través del circuito Territorio

Reporesentación de Kaskabel y Cía., - CONSEJERÍA DE CULTURA

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura acerca a nueve municipios esta semana un amplio programa escénico a través de su circuito Territorio con cinco compañías de la región.

Desde este martes 3 hasta el próximo sábado 7, se representarán nueve funciones. La programación arrancará mañana en Camargo, donde Anselmo Herrero presentará 'Cuentos de amor y amistad' a las 17.30 horas en la Biblioteca Municipal. Se trata de una sesión de narración oral, ha informado Cultura en una nota de prensa.

Por su parte, La Biblioteca Municipal de Suances acogerá el jueves a las 18.00 horas 'Caravana de cuentos', de Kaskabel y Cía., una propuesta que combina humor, imaginación y participación del público.

La actividad se intensificará el viernes 6 de noviembre con tres actuaciones. A las 17.30 horas, Kaskabel y Cía. llevará 'Cuenterete' a la Casa de Cultura de Limpias, mientras que Amalgama Teatral representará 'Carretera y Lorca' en la Escuela La Molina de Soba. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la Casa de Cultura de Colindres recibirá a Amalgama Teatral con 'Aurora y el cuento secreto', una actividad pensada para el público familiar.

En cuanto al sábado, la jornada concentrará cuatro nuevas citas. En Laredo, Anselmo Herrero ofrecerá 'Cuentos para reír, jugar y cantar', a las 18.00, en el salón de actos del CEIP Villa del Mar. A esa misma hora, el Centro Cívico de Boo, en Astillero, será escenario de una nueva representación de 'Cuenterete', de Kaskabel y Cía.

La jornada continuará a las 19.00 horas en el Teatro Municipal de Ribamontán al Mar, donde WOM Wanderer pondrá en escena 'Gran dúo lírico,' un espectáculo que combina música, humor y teatro gestual.

Finalmente, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural de Soto de la Marina, en Santa Cruz de Bezana, se podrá ver 'Entre tú y el barro', propuesta multidisciplinar e innovadora que fusiona las artes plásticas con las artes escénicas en un diálogo directo y orgánico a cargo de la compañía 'Ulapé teatro'.