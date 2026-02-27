Cultura y Ayuntamiento de Tudanca reivindicarán el papel de la Casona en el centenario de la Generación del 27

De izda a derecha: El alcalde de Tudanca, Mario González, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Tudanca, Mario González, trabajarán conjuntamente para reivindicar el papel de la Casona dentro de los actos programados el año que viene para celebrar el centenario de la Generación del 27.

Así lo han acordado en un encuentro que han mantenido y en el que han coincidido en la "oportunidad" que supone la efeméride para dar a conocer el patrimonio "excepcional" que custodia la Casona de Tudanca, que perteneció al escritor José María de Cossío y en la que pasaron temporadas importantes literatos e integrantes de la Generación del 27.

En esta casa-museo se custodian, entre otras joyas literarias, el manuscrito del poema sobre la muerte de Ignacio Sánchez Mejía de Federico García Lorca y otros de Rafael Alberti o Miguel Hernández, además de la producción propia de Cossío, como su enciclopedia taurina.

Martínez Abad ha señalado que, gracias a la labor de mecenazgo que en su día realizó José María de Cossío, la Casona es un "lugar de referencia" para quien quiera conocer de manera más cercana y profunda, a distintos autores de la también llamada 'generación de plata'.

OTROS PROYECTOS

Por otra parte, en el encuentro consejero y alcalde han analizado otros proyectos, tanto turísticos como deportivos.

En el primer caso, y en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Saja Nansa, Esencia de Cantabria', González y el consejero han estudiado la posibilidad de agilizar alguna de las actuaciones, como el diseño de una senda en Salceda y el acondicionamiento de una plaza en Tudanca.

Además, el regidor ha solicitado que se acometa el saneamiento del camino de rodea La Casona ya que se producen muchas filtraciones que están perjudicando a los inmuebles cercanas.

En materia deportiva, el alcalde ha planteado la posibilidad de crear un circuito con máquinas biosaludables que ayuden a los mayores a realizar ejercicios, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.