Cultura convoca ayudas de 340.000 euros para que entidades locales mejoren bibliotecas y archivos y fomenten la lectura

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SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha convocado ayudas que suman 340.000 euros dirigidas a las entidades locales para equipamiento, compra de fondos bibliográficos y promoción de la lectura en sus bibliotecas y archivos.

Estas ayudas se articulan en tres órdenes publicadas este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Concretamente, las ayudas para la dotación y equipamiento de edificios destinados a usos bibliotecarios y archivísticos ascienden a un máximo de 140.000 euros y se otorgarán por concurrencia competitiva.

En cuanto a la puntuación en el caso de los archivos, se valorará la adecuación de las instalaciones a las funciones propias de estos centros En este apartado se analizarán los depósitos, zonas de trabajo, zonas de usuarios y equipamiento.

Además, se tendrá en cuenta haber colaborado con el Gobierno de Cantabria en la elaboración del Censo de Centros de Archivo; disponer de personal encargado del archivo, y la población del municipio (obtendrán más puntos aquellos con menos habitantes).

En cuanto a las bibliotecas, se valorará la cumplimentación de las estadísticas anuales en el formato homologado desde el Ministerio de Cultura; que pertenezcan al Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Cantabria, haciendo un uso efectivo del programa de gestión automatizado de la Red; los gastos de inversión per cápita destinados a la biblioteca pública de cada solicitante, y la población del municipio (con el mismo criterio que en el caso de los archivos).

Por otra parte, podrán ser beneficiarias de las ayudas para la promoción de la promoción de la lectura y uso de los servicios bibliotecarios (60.000 euros) y para la adquisición de fondos bibliográfico (140.000 euros) las entidades locales que dispongan de una biblioteca de su titularidad que permitan la consulta de las principales obras de referencia y el préstamo individual de libros.

El plazo de presentación de las solicitudes para estas subvenciones será de quince días hábiles, contados desde este viernes, 19 de junio.