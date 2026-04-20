Cultura convoca ayudas a empresas para la protección de bienes inmuebles civiles del Patrimonio

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SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este lunes la resolución por la que se convocan subvenciones a empresas privadas para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria para 2026, a las que destina un total de 100.000 euros.

Podrán ser beneficiarias las empresas privadas, ya sea su titular un empresario individual, una sociedad civil o una sociedad mercantil, que sean propietarias o poseedoras legítimas de inmuebles definidos en la Orden UIC/3/2022, de 27 de enero.

Esta medida de fomento pretende facilitar el cumplimiento del deber legal de conservación y protección que contempla la Ley de Cantabria de Patrimonio Cultural de Cantabria, con el fin de preservar dicho patrimonio.

Las subvenciones irán dirigidas a la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria que se encuentren, en el momento de presentación de la solicitud, en los grupos Bien de Interés Cultural (BIC), Bien de Interés Local o Catalogado (BIL), y Bienes Inventariados.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación en el BOC del presente extracto de la convocatoria, es decir, este 21 de abril.