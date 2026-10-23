Cultura convoca ayudas a profesionales por 100.000 euros para actividades culturales en el medio rural

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SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones, por valor de 100.000 euros, a profesionales, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades culturales en el medio rural.

La iniciativa financiará eventos, festivales, exposiciones, proyectos de innovación y experimentación cultural, actividades de educación y mediación artística, acciones de difusión del patrimonio inmaterial y programas de formación y fortalecimiento de capacidades para agentes culturales. Con ella se busca reforzar el tejido cultural fuera de los grandes núcleos urbanos, apoyando a los agentes que trabajan en áreas rurales para consolidar sus estructuras, mejorar la sostenibilidad de sus proyectos y fomentar la creación de empleo y redes profesionales.

Entre sus objetivos figuran la dinamización de la actividad cultural, la participación ciudadana, la igualdad de género, la cohesión social y territorial, así como la puesta en valor del patrimonio y los saberes tradicionales.

Podrán optar a estas ayudas los trabajadores autónomos, empresas y agrupaciones legalmente constituidas con domicilio fiscal en Cantabria y vinculadas a la industria cultural.

Cada solicitante podrá presentar una única propuesta y las ayudas serán compatibles con otras subvenciones, siempre que la suma de la financiación no supere el coste total del proyecto. Además, deberán respetar el límite de 300.000 euros establecido por la normativa europea de ayudas de minimis --subvenciones públicas de pequeña cuantía-- durante los tres últimos ejercicios fiscales.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Los proyectos deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 en municipios rurales, definidos como aquellos con menos de 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, así como todos los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Esta línea de ayudas está destinada al desarrollo de proyectos en las zonas rurales de Cantabria y fue creada en 2025 para dar continuidad a los programas financiados anteriormente con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, NextGenerationEU.