Cultura convoca ayudas a profesionales para la producción y edición audiovisual por 80.000 euros

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SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de este jueves la resolución mediante la que se convocan las subvenciones a profesionales, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción y edición de cortometrajes (de ficción, animación o documentales) y video-arte, a las que se destinan un total de 80.000 euros.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones, dirigidas a profesionales y empresas, las personas físicas (empresarios individuales que actúen como productores independientes) y las personas jurídicas privadas con forma societaria (promotoras audiovisuales) dedicadas a la producción cinematográfica, que vayan a desarrollar el proyecto audiovisual y cumplan varios requisitos.

En concreto, tener su domicilio fiscal en Cantabria; estar dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) en el sector de actividad relacionado el objeto de subvención, y estar inscrita como empresa productora de cinematografía (sección primera) en el registro administrativo de empresas audiovisuales y cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Los proyectos se valorarán con criterios de interés cultural, en el que se considerará la idoneidad del equipo para el proyecto, la presentación de la memoria y su contenido, el elenco protagonista, más el equipo técnico relevante, así como el desarrollo visual en el caso de animación.

La relevancia y originalidad del proyecto se basará, en el caso de la ficción, en la calidad del guion (personajes, estructura, diálogos si los hubiera), y en videoarte y documental, en la investigación desarrollada.

Otro aspecto que se tendrá en cuenta es la adecuación del proyecto a la previsión presupuestaria. También se analizará la trayectoria profesional, para lo que se tendrá en cuenta la valoración en producción y gestión, y las producciones realizadas y su repercusión en los últimos dos años, con especial atención a su presencia en festivales de cine.

Otros aspectos que se valorarán son la antigüedad del solicitante en el ejercicio de su actividad profesional en el sector cinematográfico o audiovisual, desde la fecha de alta en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas con el que concurra, y hasta la de publicación del extracto de esta convocatoria; y la generación de actividad económica en Cantabria, con atención al porcentaje que represente la inversión en la contratación de recursos creativos, artísticos y técnicos prestados por personas y por empresas domicilio fiscal en Cantabria, en relación al presupuesto total de realización del proyecto.

Igualmente se tendrá en cuenta el interés histórico cultural del proyecto en función del grado de conexión con la Comunidad Autónoma de Cantabria, teniendo en cuenta la obra audiovisual basada en la historia de la región, y los proyectos con participación femenina, donde se valorarán los cargos que estén ocupados exclusivamente por mujeres.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria el extracto de esta convocatoria.