Cultura destina 160.000 euros a apoyar proyectos culturales de aficionados en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes el extracto de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a aficionados para la producción de obras y la realización de giras en artes escénicas, la realización de giras musicales y la edición musical y audiovisual durante este año.

En su conjunto, la Consejería de Cultura destina a esta orden de ayudas una dotación de 160.000 euros con el objetivo de impulsar la actividad cultural desarrollada por personas y entidades aficionadas de Cantabria, favoreciendo la creación, difusión y promoción de proyectos en las modalidades de teatro, circo, magia y danza.

La convocatoria contempla cuatro líneas de actuación: producción y giras de teatro, circo y magia, a las que se destinan 20.000 euros; producción y giras de danza, 20.000 euros; giras musicales, 70.000 euros; y edición musical y audiovisual, con 50.000 euros.

Podrán optar a estas ayudas las personas físicas y jurídicas privadas sin ánimo de lucro que tengan domicilio fiscal y desarrollen habitualmente su actividad en Cantabria, siempre que realicen estas actividades con carácter aficionado, y se desarrolle entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La convocatoria considera aficionados a quienes únicamente perciben compensación por los gastos derivados de la actividad y no la desarrollan como su principal fuente de ingresos ni con finalidad exclusivamente lucrativa.

La cuantía de las ayudas se establecerá en función de la puntuación obtenida por cada proyecto y no podrá superar el 90% del presupuesto subvencionable ni los 5.000 euros por beneficiario y proyecto.

Entre los criterios de valoración figuran el interés cultural y social del proyecto, la calidad y desarrollo de la propuesta, la trayectoria de los solicitantes, la capacidad técnica y humana disponible y la viabilidad económica de las iniciativas presentadas.

El plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

Las bases, formularios y documentación necesaria pueden consultarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, en el Portal Institucional y en la página web de Cultura de Cantabria.