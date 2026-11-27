Cultura diseña una completa programación navideña en el Museo Marítimo del Cantábrico - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha diseñado para el Museo Marítimo del Cantábrico una amplia programación de actividades culturales y educativas de cara a las próximas fiestas navideñas, dirigida especialmente al público infantil y familiar. La propuesta busca acercar el patrimonio marítimo, natural e histórico del mar Cantábrico a través del juego, la creatividad y la experimentación.

Así lo ha anunciado este viernes el Gobierno, que ha explicado que la programación incluye talleres de fin de semana, un campus vacacional, una nueva edición del concurso infantil de dibujo navideño y promociones especiales para facilitar el acceso de las familias al museo.

Durante las vacaciones se desarrollarán actividades diseñadas para niños de entre 5 y 12 años y para familias que deseen compartir una experiencia educativa dentro del museo.

Entre las propuestas destacan el taller infantil 'Guardianes de las tortugas marinas', que permitirá conocer de cerca estos animales y reflexionar sobre la importancia de la conservación de los océanos, y el taller familiar 'Nadamos juntos', una actividad cooperativa centrada en la biodiversidad del mar Cantábrico.

Las actividades son gratuitas, con plazas limitadas y reserva previa obligatoria.

Bajo el lema 'Cuando el mar se viste de invierno', el museo propone para los más pequeños el Campus de Navidad y Reyes 2026-2027, que se celebrará del 28 al 30 de diciembre y del 4 al 8 de enero. Dirigido a participantes de entre 5 y 12 años, el campus ofrecerá una combinación de visitas, juegos, experimentos y talleres creativos inspirados en la naturaleza, la cultura marinera y las colecciones del museo.

A lo largo de las jornadas, los participantes elaborarán diferentes creaciones relacionadas con el mar y el patrimonio marítimo cántabro como un calendario ilustrado inspirado en especies y elementos del museo titulado '12 meses, un mar de historias'; una actividad de reutilización creativa a partir de materiales reciclados llamada 'Menudos peces más salados'; en la actividad 'Una foto a bordo' los participantes elaborarán un original portarretratos con forma de boca de tiburón, y en 'Una luz entre las olas', se construirá un faro utilizando materiales reciclados mientras se descubre la importancia de estas construcciones para la navegación.

NAVIDAD MARINERA EN FAMILIA

Además, el museo pondrá en marcha la campaña 'Una época navideña marinera', mediante la cual por cada entrada de adulto se ofrecerá una entrada gratuita para un menor de entre 5 y 12 años en fechas seleccionadas entre diciembre y enero.

La programación se completa con la convocatoria del II Concurso Infantil de Dibujo Navideño 'Un mar de Navidad', dirigido a niños de 4 a 12 años. Los participantes deberán realizar un dibujo original que combine elementos de la Navidad y del entorno marino, fomentando así la creatividad y el conocimiento de la cultura marítima.

Los trabajos podrán entregarse entre el 15 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027 en el museo. Los ganadores recibirán lotes de artículos de la tienda del museo y uno de los dibujos premiados será elegido felicitación navideña oficial del centro para el año siguiente.

Hasta el 13 de diciembre, estará abierta al público la exposición temporal 'Socava, vida sumergida', de Enrique Talledo en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía IEO-COST CSIC.

El programa expositivo se completa con la vitrina del mes a cargo de la Asociación de Amigos del Museo Marítimo del Cantábrico, que en esta ocasión esta dedicada al Patache, una embarcación de vela ligera, de poco calado y generalmente de dos palos, usada históricamente para vigilancia costera, exploración, enlace entre barcos y tareas de apoyo o aprovisionamiento.