'Cultura expandida' llegará esta semana a cinco localidades

El programa 'Cultura expandida', promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, llegará esta semana a cinco localidades de la región con una variada propuesta de actividades artísticas entorno a la música, el arte y el cine.

El periplo se iniciará el miércoles 19 en la Casona de Reinosa, donde, a las 19.00 horas, se ofrecerá el taller 'Una casa para cada artista', dirigido por Raúl Reyes, donde, a través de la ilustradora santanderina Sonia Piñeiro y los textos de la crítica de arte contemporáneo y escritora María von Touceda y del gestor cultural y editor Raúl Reyes, los participantes descubrirán el cromatismo, los trazos y los diferentes elementos estilísticos de cada una de las mujeres artistas que han sido seleccionadas para este proyecto y que han labrado su vida en torno a su obra.

Esta propuesta de Raúl Reyes Benito, comisario independiente, gestor cultural y editor, esta iniciativa se desplazará al día siguiente a la Casa de Cultura de Torrelavega.

El concierto 'Gerardo Diego: Palabras y Músicas de un cántabro universal', llegará el jueves 20 en el Centro Cultural El Espolón de Comillas, a las 19.30 horas, y a la Casa Museo Jesús de Monasterio de Casar de Periedo el viernes 21, a las 20.00 horas.

El objetivo de este ciclo musical a cargo de la orquesta WOM Wanderer es poner en valor la figura del intelectual cántabro Gerardo Diego a través de la música, la palabra y la pedagogía, con ocasión del centenario de la concesión del Premio Nacional de Literatura.

El laboratorio de creación 'Findes de cine' busca acercar el mundo audiovisual a los jóvenes de una manera atractiva y dinámica a través de la experiencia de la creación de su propio cortometraje. Se trata de ofrecerles la oportunidad de dejar de ser meros espectadores y sumergirse en el terreno creativo, viviendo el cine desde todos los sentidos.

La propuesta está realizada por el Laboratorio Creativo Audiovisual. Escuela de Cine y TV de Cantabria, se celebrará los días 22,23 y 29 en La Casona de Reinosa.

Por último, en 'Los que quedan', se utilizará el lenguaje cinematográfico como herramienta de sensibilización, diálogo y transformación social en torno a problemáticas que afectan especialmente a la juventud y a colectivos vulnerables. En este caso, se pone el foco en las personas que se quedan tras la muerte por suicidio de un ser querido.

El objetivo principal del proyecto es, a través del cine, abrir un coloquio posterior con expertos en el tema y poder generar un foro de conversación con el público sobre un tema tan importante.

Organizado por Trueba&Trueba Producciones, tendrá lugar en el teatro de Los Corrales de Buelna el sábado 22 de noviembre a las 18.00 horas.